vrijdag, 21. augustus 2026 - 11:23 Update: 21-08-2026 11:26
Redset brandweer Rolde gestolen
Foto: Van Oostmedia (Herman van Oost)
Rolde
Na verschillende brandweerkorpsen in het land heeft in Drenthe de brandweerkazerne van Rolde bezoek gehad van het dievengilde. Zoals bij andere inbraken wisten de dieven binnen te komen via een raam van de roldeur.
Na constatering bleek de redset (hydraulisch gereedschap) te zijn gestolen uit de brandweerwagen. Deze is inmiddels weer aangevuld met reserve materiaal waardoor de brandweerinzet bij een ongeval is gegarandeerd.
De politie doet onderzoek naar de diefstal.