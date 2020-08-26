OM verdenkt man (26) van betrokkenheid bij dood twee bewoners woonzorgcentrum Oirschot

De 26-jarige man uit Oirschot, die zondag 23 augustus werd aangehouden in het onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een bewoner van Woonzorgcentrum Joris Zorg in Oirschot, blijft 14 dagen langer vastzitten. 'Dat heeft de rechter-commissaris woensdag bepaald', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Betrokkenheid bij dood twee bewoners

De man wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners van het centrum. De nabestaanden zijn door de politie op de hoogte gesteld.

Na het overlijden van een hoogbejaarde man vorige week rezen er vragen over de omstandigheden en doodsoorzaak. Uit het onderzoek dat hierna werd opgestart zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de aangehouden man mogelijk een rol heeft gespeeld bij het overlijden van deze man.

Tweede sterfgeval ook onderzocht

In het onderzoek is ook een tweede sterfgeval naar voren gekomen, waarmee de verdachte in verband wordt gebracht. Dit betreft eveneens een hoogbejaarde man. De verdachte was werkzaam in het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum verleent alle medewerking aan het onderzoek.

Politieonderzoek loopt nog

Het politieonderzoek naar wat er precies is gebeurd, gaat onverminderd door. In verband met het onderzoek en de privacy van de betrokkenen worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan over de stand van zaken in het onderzoek.