Marine begeleid Russische schepen op de Noordzee

Den Haag

De marine heeft met patrouillevaartuig DSS Galatea 3 Russische schepen begeleid op de Noordzee. 'Het ging om het fregat Admiral Levchenko (Udaloy-klasse), vrachtschip TME Sparta en de olietanker General Skobelev. Het trio voer de Nederlandse wateren binnen vanuit het noorden', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.