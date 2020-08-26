woensdag, 26. augustus 2026 - 15:06 Update: 26-08-2026 16:34
Marine begeleid Russische schepen op de Noordzee
Foto: Ministerie van Defensie
Den Haag
De marine heeft met patrouillevaartuig DSS Galatea 3 Russische schepen begeleid op de Noordzee. 'Het ging om het fregat Admiral Levchenko (Udaloy-klasse), vrachtschip TME Sparta en de olietanker General Skobelev. Het trio voer de Nederlandse wateren binnen vanuit het noorden', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.
Civiel schip ingehuurd
'DSS Galatea is een civiel schip dat Defensie sinds vorig jaar inhuurt. Dit in afwachting van 2 multifunctionele ondersteuningsvaartuigen. Die arriveren naar verwachting volgend jaar', aldus het ministerie.
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