Drie gewonden na steekincident voor Centraal Station Amsterdam

Bij een steekincident zaterdagavond in Amsterdam aan de De Ruijterkade zijn drie mannen gewond geraakt. Dit meldt de politie vandaag.

Aanhouding 43-jarige verdachte

'Een 43-jarige man uit Naarden is hierbij aangehouden als verdachte. De recherche doet onderzoek', aldus de politie.

Diverse meldingen

Rond 19.30 uur krijgt de politie diverse meldingen van een steekincident op de De Ruijterkade ter hoogte van het Centraal Station. Als de agenten ter plaatse komen, blijken drie mannen steekwonden te hebben. Hierbij wordt eerste hulp verleend. Een van de drie gewonde mannen wordt als verdachte van het steekincident direct aangehouden.

Ziekenhuis

Twee van de drie slachtoffers worden naar het ziekenhuis vervoerd. Het andere slachtoffer kan ter plaatse worden behandeld. De verdachte raakt gewond bij de vechtpartij en is ook overgebracht naar het ziekenhuis.

Na behandeling kunnen de slachtoffers van het steekincident het ziekenhuis weer verlaten. De aangehouden verdachte verblijft nog in het ziekenhuis.

Op sociale media circuleren beelden van het steekincident. Deze beelden maken deel uit van het onderzoek. De recherche zoekt nog getuigen van het steekincident.