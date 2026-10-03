Vakantiegangers strandden afgelopen zomer het vaakst met motorproblemen

Nederlandse automobilisten die tijdens de zomervakantie met pech een beroep deden op Univé Pechhulp, werden het vaakst getroffen door motorproblemen. Dat blijkt uit een analyse van pechhulpmeldingen die VHD Alarmcentrale namens Univé registreert en verwerkt. Accuproblemen vormen in de totale analyse de grootste categorie, maar in juli en augustus voeren juist motorstoringen de boventoon. Ook het aandeel pechmeldingen vanuit het buitenland loopt in deze periode sterk op.

Een op de drie zomermeldingen uit buitenland

Tijdens het hoogseizoen ziet Univé ieder jaar een duidelijke vakantiepiek in het beroep op de Pechhulpservice, vooral vanuit het buitenland. Over een heel jaar komt doorgaans zo’n 10 tot 15 procent van de pechmeldingen van over de grens. In juli en augustus loopt dat aandeel op tot ongeveer een derde. Ook afgelopen zomer was dat patroon zichtbaar: ruim 30 procent van de meldingen kwam uit het buitenland, tegenover bijna 70 procent uit Nederland.

Motor neemt koppositie over van accu

Ook de oorzaak van de gemelde pech verschuift in de zomer. Afgelopen juli en augustus was motorpech met ruim 25 procent de meest geregistreerde pechoorzaak. Accuproblemen volgden met 23,4 procent en een lekke band zonder reserveband met 15,0 procent.

Volgens Henkjan Matthijs, manager Mobiliteit bij Univé, past die verschuiving bij het verschillende gebruik van de auto gedurende het jaar. “Koude omstandigheden maken accuproblemen eerder voelbaar, terwijl de lange vakantieritten die automobilisten naar hun vakantiebestemming afleggen juist meer van de motor en het koelsysteem kunnen vragen.”

“Veel auto’s worden normaal vooral gebruikt voor relatief korte ritten, zoals woon-werkverkeer of boodschappen doen”, legt hij uit. “Tijdens een autovakantie wordt ineens uren achter elkaar gereden, vaak met een volgeladen auto en soms met een caravan of aanhanger. Dat vraagt langdurig meer van de motor en het koelsysteem. Eventuele technische kwetsbaarheden kunnen daardoor eerder aan het licht komen.”

Daarbij was de afgelopen zomer uitzonderlijk warm. Volgens het KNMI was de zomer van 2026 de warmste in Nederland sinds het begin van de metingen in 1901. “Warmte hoeft natuurlijk niet de oorzaak van een motorstoring te zijn”, benadrukt Matthijs. “Maar langdurig hoge temperaturen in combinatie met lange ritten betekenen wel dat motor en koeling onder andere omstandigheden moeten presteren dan de auto gewend is tijdens het dagelijkse gebruik.”

Duitsland en Frankrijk samen goed voor helft buitenlandse meldingen

Ongeveer de helft van de buitenlandse pechmeldingen kwam afgelopen zomer vanuit Duitsland en Frankrijk. Beide landen waren ieder goed voor ongeveer een kwart van de meldingen. Spanje en Italië volgden met ieder ruim 7 procent.

Dat juist Duitsland en Frankrijk zo’n groot deel van de buitenlandse meldingen voor hun rekening nemen, is niet verrassend. Beide landen behoren al jaren tot de populairste buitenlandse vakantiebestemmingen van Nederlanders en zijn bovendien belangrijke doorreislanden voor automobilisten onderweg naar Zuid-Europa.

Voor sommige verzekerden was de afstand tot huis aanzienlijk. De verste locatie waar Univé afgelopen zomer daadwerkelijk haar hulpverlening inzette, lag aan de Middellandse Zeekust in Zuid-Turkije. Ook op verschillende plekken in Marokko, in Fins Lapland en in het uiterste zuiden van Spanje moest reparatie of repatriëring worden georganiseerd.

Pech over de grens vraagt soms om maatwerk

Pechhulp verloopt in het buitenland niet altijd hetzelfde als in Nederland. Lokale regels en omstandigheden bepalen wat ter plaatse mogelijk is, bijvoorbeeld bij berging of repatriëring. Zo gelden op Franse snelwegen andere procedures en kan bij het terugbrengen van een voertuig vanuit landen als Turkije en Marokko extra administratie nodig zijn.