VAE leveren man uit die nog zes jaar cel moet uitzitten voor drugshandel en witwassen

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben een man uitgeleverd die nog 2025 dagen celstraf in Nederland moet uitzitten. 'De Nederlander kwam afgelopen vrijdag aan op Schiphol, begeleid door de Koninklijke Marechaussee (KMar)', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Drugshandel, witwassen en deelnamen criminele organisatie

De in Somalië geboren man is in november 2022 door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot zes jaar cel vanwege drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Hij werd gezocht door FASTNL, het Nederlandse Fugitive Active Search Team.

Vereenvoudigde uitleveringsprocedure

Hij had na zijn aanhouding in de VAE gekozen voor een vereenvoudigde uitleveringsprocedure. Deze procedure verloopt sneller dan de reguliere procedure, waardoor de duur van de uitleveringsdetentie in de VAE wordt verkort.