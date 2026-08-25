Boetes en werkstraf voor dodelijk arbeidsongeval met stagiair in Tubbergen

Het Openbaar Ministerie (OM) legt strafbeschikkingen op in verband met een dodelijk arbeidsongeval waarbij in Tubbergen op 14 mei 2024 een 16-jarige jongen is overleden. 'De scholier is tijdens werkzaamheden voor zijn stage in een vochtige kruipruimte door elektrocutie om het leven gekomen. Twee betrokken bedrijven krijgen een geldboete van 60.000 euro en 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur', zo meldt het OM.het OM.

'Tekort geschoten'

Uit onderzoek is gebleken dat beide bedrijven als werkgever en de stagebegeleider tekort zijn geschoten in het naleven van de veiligheidsvoorschriften, in het bijzonder door er niet op toe te zien dat de installatie stroomloos was voordat de werkzaamheden begonnen en door geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te treffen voor het tewerkstellen van stagiaires. Het was hun verantwoordelijkheid om daarop toe te zien en aan te sturen op een veilige werkomgeving, zeker gezien de jeugdige leeftijd van de overledene. Volgens het OM hebben de werkgevers en de begeleider te weinig rekening gehouden met die jeugdige leeftijd en de bijzondere risico’s die het werken met (jeugdige) stagiaires met zich meebrengt.

Onder spanning

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie (NLA) is gebleken dat er een openliggende lasdoos in de kruipruimte lag. Op het moment van het ongeval stond een draad in die doos onder spanning. De kruipruimte was daarnaast vochtig. Op de locatie is niet spanningsloos gewerkt en bij het ene bedrijf ontbrak een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geheel en bij het andere bedrijf was de RI&E niet toegesneden op het werken met jeugdigen. Met een adequate RI&E hadden de mogelijke risico’s van de werkzaamheden ingeschat kunnen worden en was een ongeval mogelijk voorkomen.

Straf

Het OM heeft besloten om deze zaak door middel van strafbeschikkingen af te doen en daarmee sneller en effectiever tot afronding te komen. Een zaak als deze heeft veel impact op de nabestaanden en andere betrokkenen en het is daarom belangrijk dat er duidelijkheid komt over de afloop van deze zaak. Met een eventuele gang naar de rechter zou de procedure veel langer kunnen duren en dat wil het OM voorkomen. Bij de beslissing om deze zaken met een strafbeschikking af te doen heeft het OM rekening gehouden met de belangen van de nabestaanden, de wijze waarop beide bedrijven met deze belangen om zijn gegaan en de lering die zij getrokken hebben uit deze zaak. Zo heeft het ongeval ertoe geleid dat in de RI&E specifiek aandacht aan het werken met jeugdige werknemers en stagiaires is besteed.

Ernst

Een arbeidsongeval met dodelijke afloop heeft bijzonder veel impact op de nabestaanden. Het OM benadrukt dan ook het grote belang voor werkgevers om zich aan de Arbowet te houden, juist bij arbeid, zoals in dit geval met en rond elektrische installaties, waarbij zich grote risico’s op ongevallen kunnen voordoen. 'Wanneer jonge en onervaren werknemers en stagiairs daarmee werken, horen werkgevers en stagebegeleiders hen te begeleiden bij deze werkzaamheden, toe te zien op een veilige werkplek en hen te beschermen tegen deze risico’s. Werkgevers zijn altijd verantwoordelijk voor een veilige werkplek en dienen rekening te houden met de bijzondere omstandigheden die het werken met (vaak jonge) stagiairs met zich brengt', aldus