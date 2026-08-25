Marine verbetert bescherming vloot met systeem dat drones kan onderscheppen

De marine rust de bestaande vloot op korte termijn uit met nieuwe Counter Unmanned Aerial Systems (C-UAS). 'Daarmee kunnen schepen zich beter tegen drone-aanvallen verdedigen. Dat is door Defensie met de leverancier contractueel vastgelegd', zo meldt het ministerie van Defensie.

'Dreiging van drone neemt toe'

De dreiging van drones op middellange afstand neemt toe. Dat blijkt uit zowel operationele analyses als het actuele dreigingsbeeld tijdens maritieme operaties. Varende eenheden hebben daarom extra middelen nodig om zich effectief in vlootverband te verdedigen.

Counter Unmanned Aerial Systems (C-UAS)

Het project voorziet in een kinetische C-UAS-capaciteit voor de genoemde afstand. Dat wil zeggen: het vernietigen van een inkomend vijandig object in de lucht. Het systeem bestaat uit een basisstation en een lanceerplatform waarmee een drone interceptor is af te vuren. Het C-UAS wordt via testtrajecten doorontwikkeld. Met het omzetten van een voor land gemaakte C-UAS naar een variant voor operationele inzet op zee zet Defensie een stap voorwaarts.

Aanvulling op bestaande bewapening

Het nieuwe systeem is een aanvulling op de bestaande bewapening. Hiermee kan de marine zichzelf en bondgenoten nog beter verdedigen.