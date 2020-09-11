FIOD onderzoekt corruptie bij cardiologen

Doorzoekingen

Ook zijn vorderingen uitgereikt aan meerdere betrokken partijen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Tijdens de doorzoekingen in de provincies Noord-Holland en Gelderland is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en vermogensbestanddelen.

Tipgevers

'Aanleiding voor de strafrechtelijke onderzoeken zijn onder meer tipgevers vanuit de medische sector en mediaberichten. Het vermoeden bestaat dat cardiologen jarenlang betalingen hebben ontvangen van leveranciers van medische hulpmiddelen in ruil voor een voorkeursbehandeling bij de inkoop van hun producten door een tweetal ziekenhuizen waar zij als specialisten werkzaam waren. Vermoedelijk hebben de artsen deze betalingen ontvangen via constructies met persoonlijke houdstervennootschappen, specialistenmaatschappen en rechtspersonen voor onderzoek', aldus de FIOD.

Betalingen voor groot deel naar artsen

De betalingen werden ontvangen als vergoedingen voor advieswerkzaamheden, bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek of sponsoring van onder meer fellows. Zij werden echter vermoedelijk niet (volledig) voor die doelen aangewend, maar zouden voor een groot deel ten goede van de artsen zelf zijn gekomen.

Functioneel Parket OM

De onderzoeken worden uitgevoerd door de FIOD en staan onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Binnen de FIOD is de aandacht voor corruptiebestrijding de afgelopen jaren verder toegenomen als gevolg van de geïntensiveerde nationale en internationale focus op de bestrijding van corruptie.