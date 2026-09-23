Space steeds belangrijker voor het landoptreden

Hoe kan het ruimtedomein steeds verder worden geïntegreerd in het landoptreden? Die vraag stond gisteren centraal bij het Space Command van het Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten. Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Jan Swillens was hier op bezoek.

Hij werd bijgepraat over de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen binnen het ruimtedomein en het Space Command. Swillens kreeg de laatste informatie over space intelligence en de ontwikkeling van space-systemen. Concreet: welke capaciteiten zijn er nu en wat komt eraan? Ook kreeg de commandant een rondleiding in de operations room. Hij hoorde er hoe de beschikbare satellietsystemen momenteel al in de praktijk worden ingezet.

Maar space gaat verder dan alleen inzet voor de luchtmacht. Ook de landmacht wil en gaat voordeel halen uit deze capaciteiten. De vraag is dan ook wat er op korte termijn nodig is om space verder te integreren in het landoptreden. En dan vooral op tactisch niveau. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van satellietbeelden om een terrein te analyseren of om vijandelijke intenties in kaart te brengen.

Space groeit

De land- als luchtmacht hebben dan ook de ambitie om het ruimtedomein binnen het landoptreden verder te intensiveren en integreren. Het Space Command speelt daarin een belangrijke rol. Dit ‘paarse’ commando groeit de komende periode verder. Binnen alle operationele commando’s komen namelijk extra functies op het gebied van space.

De ruimte is niet langer een ver-van-je-bed show. Space geldt voor heel Defensie als een cruciale ondersteunende factor. Het is bovendien een randvoorwaarde voor militaire operaties ter land, op zee, in de lucht en in het cyberdomein.