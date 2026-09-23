NVWA en politie nemen ruim 375 ton ‘fout hout’ in beslag

Het Fouthoutteam van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en team milieu van de politie Midden-Nederland heeft de afgelopen maanden ruim 375 ton azobé hout in beslag genomen. Dat gebeurde in een onderzoek naar een importeur van tropisch hardhout in Noord-Nederland. De importeur wordt ervan verdacht grote partijen hardhout uit Gabon te importeren die niet aantoonbaar legaal gekapt zijn. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

In mei van dit jaar heeft het Fouthoutteam 2 bedrijfspanden en een woning van de houtimporteur in Noord-Nederland doorzocht. Daarbij is onder meer bedrijfsadministratie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op onder meer bedrijfspanden en bankrekeningen. Zo kan de illegaal verkregen winst worden afgepakt na een veroordeling door de rechtbank. De eigenaar van het bedrijf is aangehouden en na verhoor weer in vrijheid gesteld.

Op verzoek van het Functioneel Parket heeft de Belgische Douane in totaal 2 zendingen azobé hout vastgelegd in de haven van Antwerpen. In juli van dit jaar is de eerste partij formeel in beslag genomen en afgevoerd naar Nederland, in september is de tweede partij inbeslaggenomen. Het gaat in totaal om ruim 375 ton hout; dat is 16 vrachtwagens vol.

Europese Houtverordening

De Europese Houtverordening verplicht importeurs om de legale herkomst aan te tonen van het hout dat zij importeren. Daarmee wordt voorkomen dat illegaal gekapt hout op de Europese markt komt. Het illegaal kappen van bomen draagt namelijk bij aan ontbossing.

Wanneer bossen verdwijnen, verdwijnt daarmee ook de leefomgeving van planten en dieren. Daarnaast draagt illegale houtkap bij aan klimaatverandering. Ook heeft het kappen van bos impact op de lokale bevolking, die voor hun voedsel en inkomen vaak afhankelijk is van het bos. Daarom pakt de overheid de import van 'fout hout' aan.