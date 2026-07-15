Man (24) aangehouden voor aanranding in trein Man (24) aangehouden voor aanranding in trein

Op zaterdag 30 augustus 2025 rond 00.50 uur vond er een aanranding plaats in de trein vanaf station Rotterdam Centraal richting Gouda Goverwelle. Een vrouw werd hiervan het slachtoffer. Op dinsdag 14 juli heeft de politie een 24-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

Een 21-jarige vrouw uit Den Haag nam in de nacht van zaterdag 30 augustus 2025 omstreeks 00.50 uur de trein vanaf het station Rotterdam Centraal richting Gouda Goverwelle. In de trein werd zij lastiggevallen door een man die naast haar kwam zitten en met haar in gesprek ging. Hij heeft haar ongevraagd betast. Zij heeft gezegd en laten merken dat zij er niet van gediend was. Ze vertelde aan familieleden wat er was gebeurd. Hierop besloten ze de politie in te schakelen.

Het team seksuele misdrijven is een onderzoek gestart en daar kwam een verdachte in beeld. Nader onderzoek wees uit dat hij niet de belager was het slachtoffer. Het onderzoek is vol doorgegaan en beelden van de verdachte zijn getoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond.

Op die beelden was onder andere te zien dat de man is uitgestapt op het station Rotterdam Alexandrium en daar nog een andere vrouw heeft lastiggevallen. Deze beelden zijn ook op social media gedeeld. Na de uitzending en berichten op social media zijn verschillende tips binnengekomen. Dankzij deze tips werd de identiteit van de verdachte bekend bij de politie en is hij buiten heterdaad aangehouden.