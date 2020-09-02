CaseMatcher beïnvloedt volgens rechtbank besluiten IND niet direct

Het gebruik van het computerprogramma CaseMatcher is niet van directe invloed op de besluiten van de IND. CaseMatcher is geen AI-systeem, maar geeft alleen weer welke zaken een zoekterm bevatten en rangschikt de resultaten op basis van de datum of op relevantie.

Dat oordeelt de rechtbank in een aantal zaken over de afwijzing van asielaanvragen.

CaseMatcher



Vier Turkse asielzoekers waren het niet eens met de afwijzing van hun asielaanvraag. Een van hun argumenten was dat de IND gebruik heeft gemaakt van CaseMatcher en dat niet heeft gemeld in het besluit. Volgens de bezwaarmakers is CaseMatcher een geavanceerd AI-systeem of een complex algoritme dat een bepalende invloed heeft op de besluitvorming.

De IND geeft aan dat CaseMatcher geen AI-systeem of complex algoritme is, maar een simpele ‘rule-based’ zoek- en vindtool. Het programma kan niet zelf redeneren of modelleren, en ook niet zelfstandig acties uitvoeren of capaciteiten aanleren. Er zitten in de werking van CaseMatcher géén aannames, keuzes of gegevens ‘verstopt’, aldus de IND.

Rechtbank: CaseMatcher is geen AI-systeem



De rechtbank komt tot het oordeel dat CaseMatcher geen AI-systeem of complex algoritme is, omdat de IND via CaseMatcher alleen kan zoeken naar eerder behandelde zaken waarin een bepaalde zoekterm voorkomt. Zo kan de IND oude zaken raadplegen en nagaan hoe in andere gevallen met bepaalde materie is omgegaan in de besluitvorming. Het gebruik van CaseMatcher hoeft de IND van de rechtbank niet te melden in het besluit, omdat het gebruik geen directe invloed heeft op de vraag of de IND de asielaanvraag zal af- of toewijzen.