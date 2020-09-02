Eén van de langste stakingsperiodes in laatste 10 jaar eindelijk voorbij

Na meer dan 5 maanden met in totaal 21 stakingsdagen is er eindelijk een definitief einde gekomen aan een van de langste actie- en stakingsperiodes van de afgelopen 10 jaar in Nederland.

Gisteravond bleek dat een meerderheid van de vakbondsleden die werkt bij Lantor BV in Veenendaal kon instemmen met het verbeterde eindbod van de directie voor een sociaal plan. Daarmee ligt er na een goede cao nu ook een goed sociaal plan voor de ongeveer 75 medewerkers van de fabriek, die voornamelijk synthetische vliezen maakt.

‘Dit was met recht een traject van de lange adem’, zegt CNV-onderhandelaar Thom Willemse. ‘Maar dankzij het doorzettings- en uithoudingsvermogen van de medewerkers hebben ze nu wel waar ze recht op hebben.’

Geen cao, wel verhuizing



De problemen begonnen toen het begin dit jaar niet lukte om een fatsoenlijke cao af te sluiten. De directie bood de medewerkers in eerste instantie slechts 1 procent loonsverhoging, nog niet genoeg om de inflatie mee te compenseren. Tegelijk bleek dat Lantor voornemens was delen van het bedrijf te verplaatsen naar Duitsland. CNV en FNV wilden graag afspraken maken over een sociaal plan, maar de directie vond dat niet nodig. Eind februari verstuurden de bonden daarom tegelijk 2 ultimatums; 1 voor een fatsoenlijke cao en 1 om gesprekken over een sociaal plan af te dwingen.

De eerste acties



Lantor liet beide ultimatums verlopen en de werknemers begonnen aan -wat later zou blijken- een ongekend lange periode van acties en stakingen. De eerste acties in februari waren nog ludiek, maar op 19 maart legden medewerkers voor het eerst hun werk neer. Dat zouden ze nog 10 keer doen, voordat de directie eind april met een verbeterd cao-voorstel kwam en de bonden uitnodigde te komen praten over een sociaal plan.

Weer aan het werk

Het verbeterde cao-aanbod bevatte onder meer 3% loonsverhoging en het uitzicht op een RVU- en een generatiepactregeling. Dat was voor de Lantorianen voldoende om hun werk weer op te pakken. De uitnodiging aan de bonden om alsnog aan tafel te gaan over een sociaal plan hielp ook mee.

Nog 10 dagen plat



Totdat bleek dat de directie weliswaar wilde praten over een sociaal plan, maar er eigenlijk geen geld in wilde steken. De bonden constateerden begin juli dat verder onderhandelen geen zin meer had en riepen de medewerkers op opnieuw in actie te komen. Die gaven daar massaal gehoor aan en op 13 juli begon een nieuwe periode van stakingen. Nadat de fabriek in totaal weer 10 dagen had platgelegen, dus al 21 (!) dagen in totaal, kwam de directie eindelijk met een perspectiefrijke opening. De onderhandelingen werden hervat en de acties opgeschort. Dat leidde tot een verbeterd eindbod voor een sociaal plan, waarvan gisteravond bleek dat de CNV-leden dat konden accepteren.

Geen winnaars



‘De toekomst van deze mensen is enorm onzeker, dus het is niet gek dat ze bereid waren zo ver te gaan voor een fatsoenlijke cao en goed sociaal plan’, zegt een opgeluchte Thom Willemse van CNV, terugkijkend op de afgelopen periode. ‘Het lijkt misschien nu of ze gewonnen hebben, maar dat is absoluut niet zo. Het enige wat ze nu zeker weten is dat ze kunnen terugvallen op een paar fatsoenlijke afspraken, mochten ze hun baan verliezen. Maar het zwaard van Damocles hangt nog steeds boven hun hoofd.’