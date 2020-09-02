Twee mannen lichten 34 slachtoffers op voor ruim 285 duizend euro via bankhelpdeskfraude

In totaal hebben de mannen 34 slachtoffers voor ruim 285 duizend euro opgelicht. Het OM eiste tegen een 31-jarige man die 16 slachtoffers voor 35 duizend euro heeft opgelicht een gevangenisstraf van drie jaar. Tegen een andere verdachte, een 25-jarige man, is vier jaar celstraf geëist voor het oplichten van 18 slachtoffers voor ruim 250 duizend euro. Ook wil het OM dat hij ruim 150 duizend euro terugbetaalt.

Oplichting via Google Pay



De zaak van de 31-jarige kwam aan het licht door een aangifte van de ABN AMRO bank. De bank had van verschillende klanten melding gekregen dat zij slachtoffer waren en was zelf een onderzoek gestart. In die meldingen kwam telkens eenzelfde modus operandi terug. Slachtoffers ontvangen een SMS met bepaalde kenmerken. Als ze dit niet zelf waren, moesten ze bellen naar het nummer in de SMS. In het telefoongesprek stellen fraudeurs zich voor als medewerker van de bank en verzochten het slachtoffer om de kaartgegevens op te noemen (kaartnummer, pasnummer en CVC-code). Vervolgens ontvingen zijn een SMS code die zij ook voor moesten lezen. De fraudeurs wisten met deze gegevens Google Pay te koppelen aan de rekeningen van de slachtoffers en konden vervolgens via Google Pay betalen bij winkels. In alle gevallen is de 31-jarige verdachte in beeld gekomen als pinner.

Lokoma’s en lokopa’s ingezet



De 25-jarige verdachte is in alle gevallen in beeld gekomen als pinner. Hij werkte samen met anderen die zich voordeden bankmedewerker. Tegen de slachtoffers werd verteld dat er verdachte handelingen plaatsvonden op hun rekening. Hierop moest actie worden ondernomen. Na telefonisch contact werd de pincode afgegeven en kwam er iemand aan de deur om de pinpas en in sommige gevallen andere kostbaarheden op te halen. In alle gevallen is tijdens en na de oplichtingen geld gepind, en in sommige gevallen zijn er ook dure sieraden aangekocht bij een juwelier. De verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna een jaar op verschillende plekken in Nederland schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting en diefstal door middel van een valse sleutel. Door middel van babbeltrucs, zogenaamde bankhelpdeskfraude zijn van in totaal 18 slachtoffers op slinkse en schaamteloze wijze bankgegevens en kostbaarheden bemachtigd, waarmee in totaal ruim 250.000 euro van deze slachtoffers is afgenomen. In één geval was het de politie, die zich voordeed als lokoma of lokopa, waardoor verdachte op heterdaad is betrapt.

Jaarlijks duizenden slachtoffers



Wat het OM zeer kwalijk vindt, is dat beide mannen eerder veroordeeld zijn voor soortgelijke feiten, waarbij de 31-jarige verdachte ook al een gevangenisstraf hiervoor heeft uitgezeten. De officieren: “In plaats van hun leven te beteren, grepen zij terug op wat zij kenden vanuit het verleden: bankhelpdeskfraude, en kozen ze ervoor om over de rug van hun slachtoffers snel geld te verdienen.”

Bij bankhelpdeskfraude vallen helaas jaarlijks vele duizenden slachtoffers. De officieren: “Een fenomeen waarbij bewust oudere kwetsbare slachtoffers worden uitgekozen. Een fenomeen waarbij ten koste van deze slachtoffers snel veel geld kan worden verdiend. Zo ook in deze beide zaken. Criminelen maken zich hierbij schuldig aan het op geraffineerde wijze misleiden van slachtoffers, waarbij zij jaarlijks miljoenen euro’s buitmaken. De gevolgen voor slachtoffers zijn ingrijpend. Het gaat niet alleen om financiële schade; slachtoffers ervaren ook gevoelens van onveiligheid en verlies van vertrouwen in de medemens.”

De rechtbank doet in de zaak van de 31-jarige man uitspraak op 15 september 2026 en in de zaak van de 25-jarige man op 22 september 2026.