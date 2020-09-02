Denk mee over het ontwerp van de nieuwe bushalte N201 bij Vinkeveen

De provincie Utrecht werkt aan een nieuwe bushalte ten westen van Vinkeveen langs de N201. Om het ontwerp verder te verbeteren, organiseren we op dinsdag 22 september een ontwerpsessie voor inwoners en ondernemers.

Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers meedenken over verbeteringen van het voorlopig ontwerp van de bushalte en verbeteringen voor het openbaar vervoer in Vinkeveen. Ook onderwerpen als verkeersveiligheid, toegankelijkheid, sociale veiligheid, natuur en duurzaamheid komen aan bod.

Achtergrondinformatie: extra bushalte voor goede bereikbaarheid

De gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht hebben eerder gekozen voor een snellere busverbinding tussen Mijdrecht en de A2. De bus gaat via de Mijdrechtse Dwarsweg, De N212 en de N201.

Om de westelijke wijken van Vinkeveen goed bereikbaar te houden met het openbaar vervoer, komt er een extra bushalte langs de N201.

De afgelopen periode zijn reacties op het ontwerp verwerkt en zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ook zijn gesprekken gevoerd met omwonenden over mogelijke alternatieven voor de busroute. De provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen hebben deze voorstellen zorgvuldig beoordeeld. Op basis daarvan zien zij geen aanleiding om de gekozen busroute aan te passen. De busroute blijft daarom via de N212 en N201 lopen, met een extra bushalte bij Vinkeveen West.

Toekomst N201



De N201 is een belangrijke verbinding tussen Schiphol en de Gooi- en Vechtstreek en vormt al jaren een groot knelpunt in de provincie Utrecht. Met het project Toekomst N201 werkt de provincie stap voor stap aan een betere doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De extra bushalte in Vinkeveen is een deelproject van het project Toekomst N201.