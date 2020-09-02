Voorarrest verdachte mishandeling Den Bosch verlengd met 30 dagen

De 41-jarige man die op dinsdag 18 juni werd aangehouden op verdenking van mishandeling van een vrouw in de Bossche wijk Engelen op 14 juni van dit jaar, blijft langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. Dat betekent dat de verdachte tot de inhoudelijk zitting bij de politierechter, die op 21 september aanstaande gepland staat, in ieder geval in de cel blijft.

De vrouw fietste die dag in juni door Den Bosch toen twee mannen haar met een auto plotseling klemreden, mishandelden, uitscholden en met verf bespoten. De vrouw wilde daar geen aangifte van doen , maar de politie en het Openbaar Ministerie pakten de zaak vanwege de ernst van de feiten toch op. Uit het onderzoek kwam vervolgens naar voren dat de mishandeling zeer waarschijnlijk te maken heeft met de geplande opvang van minderjarige asielzoekers in de wijk Engelen.

Naast de 41-jarige man uit Den Bosch werd in deze zaak ook een 43-jarige plaatsgenoot aangehouden. Die laatste werd eerder geschorst uit voorlopige hechtenis, maar is nog altijd verdachte. Beide mannen staan op 21 september voor de rechter.