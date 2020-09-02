Bijna 90% van de leden stemt voor nieuwe cao Interieurbouw en Meubelindustrie

Bijna 90% van de FNV-leden die hebben gestemd over hun nieuwe cao hebben ja gezegd. De ruim 18.000 meubelmakers en interieurbouwers van onder meer luxe jachten krijgen er in 19 maanden ruim 5,1% bij.

Ook jongeren tussen de 18 en 21 jaar met een vakdiploma jaar krijgen vanaf nu ook een vakvolwassen loon. ‘Bij vakmanschap past geen jeugdloon’, stelt Thérèse Beurskens, va

Voor een 18-jarige met een vakdiploma kan deze nieuwe afspraak in die drie jaar wel tot € 18.000 meer brutoloon opleveren en dat is nog zonder het extra vakantiegeld dat zij opbouwen. Ook krijgen jongeren een bindingsbonus van € 1.000 bruto als ze na het behalen van hun diploma nog twee jaar in dienst blijven bij hun werkgever. De vakbond verwacht dat dit een goede impuls geeft aan de instroom van jongeren. In de cao Bouw & Infra is deze afspraak al eerder gemaakt, maar nog lang niet álle cao’s binnen de sector regelen voor werknemers onder de 21 jaar een vakvolwassen loon.