Nederland zet deel van strategische olievoorraad in

Het kabinet heeft een deel van de Nederlandse strategische olievoorraad vrijgegeven. 'Dit is onderdeel van de gezamenlijke actie met 31 andere landen die zijn aangesloten bij het Internationaal Energieagentschap (IEA). De landen zetten gezamenlijk een deel van hun strategische olievoorraden in om de stijgende olieprijzen te beperken', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dinsdag.

Gezamenlijke actie

De IEA-landen spraken in maart af om een deel van hun strategische olievoorraad vrij te geven als reactie op de sluiting van de straat van Hormuz. Nederland draagt hier op verschillende momenten aan bij. 'Door collectief meer olie op de markt te brengen kan de stijging van de olieprijs worden gedempt', aldus het ministerie.

Gefaseerde vrijgave

Landen geven hun olie bewust niet allemaal tegelijk vrij, zodat de inzet langere tijd effect heeft. Het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) beheert de strategische olievoorraden voor Nederland en zal de olie die nu beschikbaar wordt gesteld gefaseerd vrijgeven.

Benzine en (duurzame) diesel

Het gaat nu in totaal om 105 kiloton olieproducten (ongeveer 780.000 vaten). Waarvan 50 kiloton diesel en 45 kiloton benzine. Daarnaast zet Nederland 10 kiloton duurzame diesel in. Deze HVO-diesel wordt niet van fossiele brandstoffen gemaakt, maar van afval- en restromen zoals frituurvet. Daarmee is Nederland het eerste land ter wereld dat fossielvrije brandstoffen inzet om een energiecrisis te bestrijden. Er wordt (opnieuw) geen kerosine vrijgegeven, omdat Nederland dit achter de hand wil houden voor het geval de situatie verslechtert.

Later dit jaar nog meer vrijgaven

De COVA zal de vrijgegeven olieproducten vanaf 2 september aan de markt aanbieden. Eerder deze zomer gaf Nederland een deel van de olievoorraad vrij die door bedrijven wordt beheerd. Naar verwachting volgen er in het kader van de Nederlandse toezegging aan de gezamenlijke IEA actie later dit jaar nog meer vrijgaven.