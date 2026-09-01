Inflatie in augustus 3,3 procent bij snelle raming

De inflatie in augustus 2026 was 3,3 procent bij de snelle raming, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In juli 2026 was de inflatie 3,2 procent.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Bij de snelle raming stegen de prijzen voor consumenten in augustus met 0,3 procent ten opzichte van juli.

Prijsontwikkelingen op korte termijn

Bij de snelle raming stegen de prijzen voor consumenten in augustus met 0,3 procent ten opzichte van juli. In de afgelopen tien jaar was de maandmutatie in augustus gemiddeld 0,4 procent. Een kanttekening bij een vergelijking tussen twee opeenvolgende maanden is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo is kleding tijdens de uitverkoop goedkoper. De prijzen zijn dan tijdelijk lager, maar dit is geen structurele prijsdaling.