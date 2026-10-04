Alpine sculptuur geeft voorproefje van toekomstige A110

Voor slechts de tweede keer in de 71-jarige geschiedenis van Alpine staat het merk op het punt zijn icoon te vernieuwen. Zoals bij elke generatie moet ook de toekomstige A110 een weerspiegeling zijn van zijn tijd.

De volgende generatie van de illustere Alpne A110 wordt gebouwd op het volledig nieuwe APP-platform (Alpine Performance Platform), dat afgelopen voorjaar werd onthuld tijdens de presentatie van het FutuREady-plan van Renault Group. Onlangs verscheen een ontwikkelingsprototype onder de naam Alpine A110 FUTURE voor het publiek tijdens het prestigieuze Goodwood Festival of Speed. Wat vrijwel iedereen toen nog niet wist, is dat onder de carrosserie van de huidige generatie A110 toen al de nieuwe lay-out van het APP-platform in actie kwam.