Scholieren openen doorfietsroute tussen Muntendam en Veendam

Scholieren van het Winkler Prins uit Veendam hebben de nieuwe doorfietsroute Muntendam-Veendam officieel geopend. Als dagelijkse gebruikers profiteren zij van een rechtstreekse en veilige route met weinig oponthoud tussen huis en school.

Het traject tussen Muntendam en Veendam, 2,7 kilometer lang, is de afgelopen jaren in delen aangepakt. De route begint bij de Bovenweg in Muntendam. Tussen de Zuiderstraat en De Reiger is een fietsstraat aangelegd van ongeveer 300 meter. Fietsers gaan daarna over een nieuw betonfietspad van 3,5 meter breed over de Bovenweg en het Veenpad. Via de Westerbrink in Veendam gaan fietsers over de Buitenwoellaan, een bestaand asfaltpad van 3 meter breed. De route eindigt bij de ovale rotonde ter hoogte van de Sorghvlietlaan.

Veiliger en aantrekkelijker

De nieuwe route maakt fietsen tussen Muntendam en Veendam veiliger en aantrekkelijker. Verwacht wordt dat scholieren en forenzen daardoor nog vaker voor de fiets zullen kiezen. Kruisingen zijn aangepast en fietsers hebben op vrijwel alle punten voorrang, met uitzondering van de rotonde Buitenwoellaan/Raadsgildenlaan in Veendam. Langs de volledige route is de verlichting vernieuwd en waar nodig uitgebreid. Zo is de verlichting langs het betonfietspad bij de Bovenweg en het Veenpad vervangen door energiezuinige ledverlichting.

Feestelijke opening

De doorfietsroute werd donderdag 1 oktober feestelijk geopend door scholieren en wethouders van de gemeenten Midden-Groningen en Veendam. Ook omwonenden, de aannemer en andere betrokken waren bij de opening aanwezig. Tijdens de ochtendspits deelden medewerkers van de provincie en gemeenten een traktatie uit aan voorbijkomende fietsers, om te vieren dat de route nu officieel in gebruik is genomen.

Financiering

De aanleg van de doorfietsroute Muntendam - Veendam kostte ongeveer 1 miljoen en werd mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen en Veendam.

Steeds meer Doorfietsroutes

Muntendam-Veendam is de achtste Doorfietsroute in de provincie Groningen. Vanuit Zuidhorn, Bedum, Ten Boer, Haren, Winsum, Roden en Leek liggen al Doorfietsroutes naar de Stad Groningen. Op dit moment wordt ook nog gewerkt aan de Doorfietsroute Zuidlaren-Haren (-Groningen) en de Doorfietsroute Assen-Groningen. Muntendam-Veendam is de eerste officieel bewegwijzerde Doorfietsroute buiten de regio Groningen-Assen. Borden, markeringen op het fietspad en routenummer F33 maken duidelijk dat de route onderdeel is van het regionale fietsnetwerk.

