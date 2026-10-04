Geen boten in Drentse vaarwegen tijdens winterperiode

De provincie Drenthe herinnert booteigenaren eraan dat de vaarwegen tijdens de winterperiode, van 1 oktober tot en met 30 april, leeg moeten blijven.

Dit betekent dat (recreatie)boten niet mogen aanmeren zonder toestemming. Bruggen en sluizen worden in deze periode niet bediend, en de vaarwegen zijn gesloten voor recreatievaart. Boten die op een winterlocatie liggen, mogen daar blijven liggen.

Waarom moeten de vaarwegen leeg zijn?

De provincie houdt de vaarwegen leeg om onderhoudswerkzaamheden aan bruggen, sluizen en oevers veiliger en efficiënter te kunnen uitvoeren. Bovendien voorkomt dit schade aan boten door ijsvorming of stormen in de winter.

Wat gebeurt er als een boot blijft liggen?

Eigenaren die hun boot zonder toestemming laten liggen, overtreden de regels. De provincie waarschuwt deze eigenaren via een kennisgeving op de boot. Zij krijgen vervolgens twee weken de tijd om de boot te verwijderen of een geldige reden aan te voeren. Als dit niet gebeurt, legt de provincie een boete op voor elke week dat de boot blijft liggen. Wanneer de eigenaar onbekend is, laat de provincie de boot weghalen.

Help mee: haal de boot uit het water

Het op tijd uit het water halen van boten draagt bij aan het beheer en onderhoud van de Drentse vaarwegen. Meer informatie over het ligplaatsenbeleid is te vinden op: Ligplaatsen Drentse vaarwegen - Provincie Drenthe