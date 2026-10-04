Opel STX Concept en krachtige GSE-wereld schitteren op Autosalon van Parijs 2026

Opel gunt bezoekers van de Autosalon van Parijs dit jaar een blik in de toekomst. Meer specifiek: in de toekomst van technisch vooruitstrevende en visueel indrukwekkende stationwagens.

De nieuwste conceptauto uit Rüsselsheim, de visionaire Opel Sports Tourer eXperimental Concept, kortweg Opel STX Concept, beleeft zijn wereldpremière in de Franse hoofdstad.

Daarnaast presenteert Opel van 12 tot en met 18 oktober zijn volledige gamma uiterst dynamische GSE-modellen. Bij Opel staat GSE voor 'Grand Sport Electric'. Juist die combinatie van een dynamische rijbeleving, onderscheidend design en Duitse ingenieurskunst brengt het merk voor een internationaal publiek samen in Parijs. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor de nieuwe Opel GSE 27FE. De GEN4 Formula E-racewagen voor het komende seizoen levert meer dan 800 pk en vormt het ultieme boegbeeld van de Opel GSE-wereld. In Parijs is hij voor het eerst te zien in zijn definitieve wereldkampioenschapsuitvoering.