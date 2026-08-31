Auto komt in de vangrail op de N34 bij Exloo

Zondagmiddag rond 17.15 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de N34 ter hoogte van Exloo. Hier had een bestuurster de macht over het stuur verloren waardoor ze hard in de vangrail terechtkwam.

Geen gewonden wel veel schade

Beide inzittenden een vrouw en een jongeman raakten niet gewond bij dit ongeval. De brandweer van Borger heeft de auto veiliggesteld door de accuklemmen te verwijderen.

Omrijden

Het verkeer uit de richting Emmen moest omrijden via de oude weg Klijndijk /Odoorn en kon bij Exloo terug op de N34. Verkeer uit de richting Borger kon met gepaste snelheid het incident passeren. Berger Keizer uit Stadskanaal heeft het voertuig geborgen.