113% meer overstappers in 1 week, maar vast energiecontract is 35% duurder dan in januari

In de laatste week van augustus sloten 113% meer consumenten een nieuw energiecontract af dan in een gemiddelde week van dit jaar. Dat blijkt uit eigen cijfers van vergelijkingswebsite Overstappen.nl. Dit komt na berichten over de Europese gasvoorraden en de verwachting dat de prijzen verder oplopen. Afgelopen donderdag, 27 augustus, sloot de gasprijs op de Nederlandse gasbeurs af op € 68,- per MWh. Uit de cijfers blijkt ook dat de jaarkosten voor een eenjarig vast contract sinds 1 januari dit jaar met 35% zijn gestegen. Een driejarig contract werd in dezelfde periode 12% duurder en is daarmee inmiddels de goedkoopste optie in de vergelijker.

Overstappers reageren binnen enkele dagen op het nieuws

De toename van 113% betreft vorige week (24 tot en met 30 augustus), afgezet tegen het weekgemiddelde over 2026. De stijging begon vanaf dinsdag 25 augustus en hield de rest van de week, inclusief het weekend, aan. De piek valt samen met berichtgeving over de stijgende energieprijzen, en de bevestiging van Gasunie dat Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden dit jaar niet meer haalt.

Volgens Gasunie betekent een lagere voorraad niet dat huishoudens deze winter zonder gas komen te zitten. Bij een normale winter levert het geen problemen op. Wel is Nederland kwetsbaarder als het langdurig koud wordt of als de aanvoer uit het buitenland hapert. Die onzekerheid, samen met de aanhoudende droogte van de afgelopen periode en de onrust in het Midden Oosten, vertalen zich naar een hogere beursprijs, en daarmee naar de tarieven die leveranciers voor de komende winter rekenen.

Gasprijs 30% hoger, stroomprijs 18%

De gemiddelde variabele gasprijs van de twintig goedkoopste contracten in de vergelijker steeg van € 1,15 per m³ op 1 januari naar € 1,50 per m³ op 31 augustus. Dat is een toename van 30%. De stroomprijs liep in dezelfde periode op van € 0,23 naar € 0,27 per kWh, oftewel 18%.

Die stijging werkt door in de jaarkosten. Voor een eenjarig vast contract lopen die op van € 1.663,73 naar € 2.248,57, een verschil van € 584,84. Dat komt neer op 35%. Bij een tweejarig contract gaat het om 18% en bij een driejarig contract om 12%.

Langere looptijd is nu de goedkoopste keuze

Het verschil tussen de looptijden leidt tot een verschuiving in de contractkeuzes. Begin 2026 was een eenjarig contract de voordeligste keuze en betaalden consumenten een opslag voor zekerheid op langere termijn. Eind augustus is die verhouding omgedraaid: de prijs voor een driejarig contract ligt met € 2.216,28 per jaar onder die voor een eenjarig contract (€ 2.248,57).

Romy Nijssen, energie-expert bij Overstappen.nl, licht toe: “Leveranciers baseren hun tarieven op de termijnmarkt. Wat die markt op dit moment laat zien, is dat gas voor 2027 duurder wordt ingeprijsd dan gas voor 2028. Een driejarig contract loopt over beide jaren, waardoor de gemiddelde prijs lager uitvalt dan bij een contract dat alleen de komende twaalf maanden dekt."

Zekerheid weegt zwaarder dan de laagste prijs

De combinatie van hogere tarieven en een omgekeerde prijsverhouding tussen looptijden verandert de afweging voor consumenten. Wie nu een contract afsluit, betaalt niet langer extra voor een langere looptijd. Nijssen: "Consumenten stappen op dit moment niet over omdat het goedkoper is dan vorig jaar, want goedkoper zijn de contracten nu niet. Wel stappen ze over omdat ze willen weten waar ze aan toe zijn. Wie een variabel of dynamisch contract heeft, merkt de prijsstijging direct in de maandlasten. Bij een vast contract ligt het tarief voor de hele looptijd vast, wat mensen zekerheid geeft in deze periode van schommelende energieprijzen."

Wat consumenten kunnen doen

Een overstap loont volgens Nijssen vooral voor huishoudens met een variabel contract of met een vast contract dat binnen enkele maanden afloopt. "Het is verstandig om de einddatum van het huidige contract te controleren en op tijd te vergelijken. Wie voor het aflopen van het contract niet verlengt of overstapt, gaat daarna automatisch over naar een variabel contract. Het variabele tarief beweegt mee met de markt, zowel bij prijsstijgingen als -dalingen."

Daarnaast blijft besparen op verbruik belangrijk. Nijssen: "De goedkoopste kuub gas blijft de kuub die niet wordt verbruikt. Met de winter in aantocht is dit ook een goed moment om te kijken naar isolatie, tochtstrips en de stand van de thermostaat."