Code Geel voor regen en mogelijk aquaplaning Kop Noord-Holland

Maandagmiddag komt er landinwaarts plaatselijk een stevige onweersbui voor met veel regen in korte tijd, kleine hagelstenen en windstoten van 60-70 km/uur. 'In de Kop van Noord-Holland veroorzaken regenbuien vanmiddag mogelijk wateroverlast', zo waarschuwt het KNMI die Code Geel heeft afgegeven.

Aquaplaning

'Het verkeer kan hinder ondervinden van zware neerslag door aquaplaning. Vooral in de Kop van Noord-Holland is er plaatselijk kans op wateroverlast', aldus het KNMI. Vanavond wordt het geleidelijk droger.

50-70 mm regen in korte tijd

Tijdens buien kan er plaatselijk in korte tijd 20-30 mm regen vallen. In de Kop van Noord-Holland kan er in totaal 50-70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur.