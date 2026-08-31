Man (33) vrijgesproken van voorbereiden aanslag op prinsessen Amalia en Alexia

De rechtbank Den Haag heeft een 33-jarige man vrijgesproken van het voorbereiden van een aanslag op het leven of de vrijheid van prinses Amalia, het voorbereiden van het doden of zwaar mishandelen van prinses Alexia en de poging tot bedreiging van beide prinsessen. Dit meldt de rechtbank Den Haag vandaag.

Wel schuldig aan beledigen agenten en vernielen ruit

'Wel is de man schuldig aan het beledigen van zes agenten en vernielen van een ruit. Omdat deze feiten werden gepleegd toen de man in een psychose zat, kunnen ze niet aan hem worden toegerekend. Aan de verdachte wordt geen straf of maatregel opgelegd.

Voorbereiden aanslag prinsessen

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) dacht de man dat hij een liefdesrelatie had met Amalia, dat hij met haar zou kunnen trouwen en dat hij met haar zou gaan survivallen in Polen. Omdat het hoogst onwaarschijnlijk zou zijn dat de prinses vrijwillig met hem mee zou gaan, zou de verdachte deze plannen alleen kunnen uitvoeren als hij zich daarbij schuldig maakt aan een strafbaar feit tegen haar vrijheid, zoals ontvoering, schaking of gijzeling, stelt het OM. De bijlen die de verdachte had gekocht waren volgens het OM bedoeld om te gebruiken bij die vrijheidsberoving. Het OM vroeg om vrijspraak voor het voorbereiden van een aanslag op het leven van prinses Amalia. Ook voor de voorbereiding van strafbare feiten tegen prinses Alexia en voor de poging tot bedreiging van de beide prinsessen, vroeg het OM vrijspraak.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdachte vanuit een psychose inderdaad in de waan verkeerde dat hij een relatie had met prinses Amalia, dat hij met haar zou kunnen trouwen en dat ze zouden gaan survivallen in Polen. Echter, de hypothese van het OM dat de verdachte bezig was met het voorbereiden van een aanslag op de vrijheid van de prinses, wordt op geen enkele manier ondersteund door het dossier.

'Survivaltocht in Poolse bossen'

De verdachte heeft zelf van meet af aan verklaard dat hij niet van plan was prinses Amalia van haar vrijheid te beroven als zij niet met hem zou willen trouwen of survivallen. Volgens hem stond hij in zijn wanen helemaal niet stil bij de vraag wat er zou gebeuren als de prinses niet zou komen opdagen voor de survivaltocht. De bijlen hij had gekocht, waren volgens hemzelf bedoeld voor de survivaltocht. Dit wordt ondersteund door het feit dat de verdachte bij het kopen van de bijlen tegen een winkelmedewerker zei dat hij met een vrouw naar de Poolse bossen zou gaan. Ook kocht de verdachte de bijlen als onderdeel van een volledige survivalset waar ook messen, een matje, kookgerei en voedsel deel van uitmaakten.

Namen 'Amalia' en 'Alexia' op een van de bijlen gekerfd

De verdachte had op een van de bijlen onder meer het woord 'Alexia' gekerfd en hij droeg een briefje bij zich met daarop de woorden 'Amalia' en ‘Alexia’. Ook werd de verdachte tweemaal bij Paleis Noordeinde in Den Haag aangetroffen en deed hij meermalen verwarde uitlatingen over zijn relatie met het Koninklijk Huis. Naar het oordeel van de rechtbank wijst dit erop dat de verdachte vanuit zijn wanen een fascinatie of obsessie had voor het Koninklijk Huis en de prinsessen in het bijzonder. Maar dit ondersteunt niet dat de verdachte strafbare feiten tegen de prinsessen aan het voorbereiden was. Ook kan niet worden bewezen dat de verdachte de prinsessen heeft geprobeerd te bedreigen. Immers is niet gebleken dat hij wilde dat de prinsessen van de bijlen en het briefje op de hoogte zouden zijn.

Belediging agenten

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich wel schuldig heeft gemaakt aan belediging van zes agenten en vernieling van een ruit. Dit zijn feiten waarvoor normaal gesproken een geldboete of taakstraf passend zijn. Uit onderzoek van deskundigen is gebleken dat het plegen van deze feiten voortkwam uit zijn psychose. Dat maakt dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard en hij wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechtbank kan geen tbs met dwangverpleging opleggen zoals het OM heeft geëist. Dit omdat de feiten die de verdachte heeft gepleegd daarvoor niet zwaar genoeg zijn.

Zorgmachtiging

Het OM heeft geen voorbereidingen getroffen voor de aanvraag van een zorgmachtiging. Dat had de advocaat van de man wel gevraagd. Met zo'n zorgmachtiging kan verplichte zorg worden gegeven aan iemand met een psychische aandoening wanneer er gevaar is of dreigt voor de persoon zelf of anderen.

Verdachte wil worden behandeld

De rechtbank heeft te weinig informatie over welke verplichte zorg nu zou moeten worden verleend, om zelfstandig een zorgmachtiging op te leggen. Daarnaast geldt dat de rechtbank alleen verplichte zorg kan opleggen als er geen mogelijkheden meer zijn voor vrijwillige zorg. Tijdens de zitting heeft de verdachte verklaard dat hij wil worden behandeld voor zijn problematiek, dat hij al enige tijd vrijwillig medicatie slikt en dat hij zich daardoor beter voelt. Als de situatie dat vereist, kan het OM via de civielrechtelijk weg alsnog een zorgmachtiging aanvragen.

Op vrijde voeten

De man is daags na de behandeling van zijn zaak twee weken geleden al op vrije voeten gesteld door de rechtbank.