Hond kost in hele leven ongeveer € 20.000: ruim driekwart Nederlanders schat dat lager in

Een hond kost over zijn of haar hele leven ongeveer € 20.000,-. Toch komt 76,5% van de Nederlanders op een lager bedrag uit als zij dat bedrag moeten inschatten. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Overstappen.nl. Ruim een derde (34,5%) houdt het op maximaal € 9.999,-, wat ongeveer de helft van de werkelijke kosten is. Tussen leeftijdsgroepen lopen de schattingen uiteen: van de 55-plussers denkt 40,4% dat een hond minder dan € 10.000,- kost, tegenover 27,5% van de 35- tot 54-jarigen.

Zes op de tien schat de kosten van een hond onder de € 15.000,-

Van alle ondervraagden schat 27% de totale kosten op € 5.000,- tot € 9.999,-. Nog eens 26,9% houdt het op € 10.000,- tot € 14.999,-. Daarnaast denkt 7,6% dat een hond over zijn hele leven minder dan € 5.000,- kost. Samen komt daarmee 61,4% onder de € 15.000,- uit. Aan de andere kant van de schaal noemt 8,0% een bedrag van € 30.000,- of meer. Slechts 23,5% van de Nederlanders schat de kosten correct in, op € 20.000,- of hoger.

55-plussers schatten de kosten het laagst in

In de oudste leeftijdsgroep komen onderschattingen het vaakst voor. Van de 55-plussers schat 40,4% de kosten op minder dan € 10.000,-. Bij 18- tot 34-jarigen is dat 28,0% en bij 35- tot 54-jarigen 27,5%. Ook schat deze groep de kosten minder vaak relatief hoog in: 4,8% van de 55-plussers noemt een bedrag tussen € 25.000,- en € 29.999,-, tegenover 7,0% van de jongste groep en 7,8% van de middengroep.

Nick Brendel, expert dierenverzekeringen bij Overstappen.nl, licht toe: "Die € 20.000,- lijkt een hoog bedrag, maar het is opgebouwd uit veel kleine, terugkerende kostenposten: voeding, verzekering, trimsalon, vaccinaties en reguliere dierenartscontroles. Op maandbasis voelt dat vaak niet als veel, waardoor mensen het totaalplaatje al snel onderschatten. Daar komen meestal nog de minder voorspelbare kosten bij, zoals een operatie of langdurige medische behandeling. Dat kan in één keer duizenden euro's kosten. Juist die combinatie van veel kleine bedragen en incidentele grote uitgaven maakt het lastig om vooraf een goede inschatting te maken."

35- tot 54-jarigen schatten de werkelijke kosten het beste in

De 35- tot 54-jarigen schatten het bedrag het vaakst realistisch in. In deze groep noemt 26,7% een bedrag van € 20.000,- of meer. Bij 18- tot 34-jarigen is dat 21,0% en bij 55-plussers 21,8%. Deze leeftijdsgroep valt samen met de fase waarin veel huishoudens een hond in huis hebben. Dat kan verklaren waarom hun beeld dichter bij de praktijk ligt.

Onvoorbereid op een hoge dierenartsrekening

Volgens Brendel werkt een te lage inschatting van het totale kostenplaatje mogelijk door in de keuzes die eigenaren maken: "Een te lage inschatting van de kosten kan het risico vergroten dat mensen onvoldoende voorbereid zijn op grote, onverwachte uitgaven. Een operatie door een dierenarts, zoals kruisbandherstel, kan € 3.000,- kosten. Wie daar geen huisdierenverzekering voor heeft afgesloten, moet dat bedrag zelf betalen. Een realistisch beeld van de totale kosten helpt om vooraf een bewuste afweging te maken tussen zelf sparen voor de kosten of de hond verzekeren."

De onderzoeksresultaten laten zien dat die afweging bij een groot deel van de Nederlanders op een te laag uitgangspunt is gebaseerd. Voor drie van de vier ondervraagden ligt het verwachte kostenplaatje onder het bedrag dat een hond in werkelijkheid kost.