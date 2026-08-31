Zomervakantie 2026: opvallend aantal meldingen bij Eurocross

Bosbranden, scooterongevallen en rabiës zorgden deze zomer voor opvallend veel hulpvragen bij Eurocross. Zo ontving de alarmcentrale zo’n 200 meldingen over natuurgeweld, waaronder bosbranden en extreem noodweer in populaire vakantielanden als Frankrijk, Spanje en Italië. Ruim 200 reizigers meldden zich na een scooterongeval en maar liefst 379 vakantiegangers namen contact op vanwege een mogelijke besmetting met rabiës. Het aantal medische hulpvragen lag daarmee 11 procent hoger dan vorig jaar. Ook het aantal pech- en schademeldingen in het buitenland steeg, met zo’n 5 procent. In Zwitserland was de toename dit jaar het grootst.

Natuurgeweld onderdeel van de vakantie

Natuurgeweld was deze zomer voor veel vakantiegangers onverwacht onderdeel van hun reis. Vooral bosbranden en extreem noodweer zorgden voor meldingen bij Eurocross. In onder andere Frankrijk, Spanje en Italië kregen reizigers te maken met branden, evacuaties en hevige weersomstandigheden. In totaal ontving Eurocross deze zomer zo’n 200 meldingen over natuurgeweld. Bij de melders was gelukkig geen sprake van letsel of zware schade. De meeste vragen gingen over de veiligheid en bereikbaarheid van hun accommodatie, verzekeringsdekking en de gevolgen van een evacuatie.



Ook in 2025 waren er rond deze periode veel meldingen door bosbranden en kreeg de alarmcentrale eind juli te maken met een piek in hulpvragen door hevige regenval. Natuurgeweld is daarmee een terugkerend onderdeel van de zomer voor vakantiegangers in Zuid-Europa.

Scooter blijft risico voor vakantiegangers

Niet alleen het natuurgeweld zorgde voor meldingen. Meer dan 200 reizigers namen deze zomer contact op met Eurocross na een scooterongeval. De meeste meldingen kwamen uit Indonesië, Thailand en Griekenland, populaire bestemmingen waar veel toeristen zich per scooter verplaatsen. Vorig jaar waren er 169 meldingen rond deze periode.



“Een scooter huren lijkt een makkelijke manier om een bestemming te ontdekken, maar een ongeval kan grote gevolgen hebben,” zegt woordvoerder Angela Looyé van alarmcentrale Eurocross. “We zien dat vakantiegangers bij scooterongevallen soms ernstig gewond raken. De medische zorg ter plaatse is niet altijd toereikend voor het letsel, waardoor behandeling of vervoer naar een andere locatie nodig kan zijn. Ook de verzekering biedt niet altijd volledige dekking voor de medische kosten. Het is daarom belangrijk om vooraf goed te controleren waarvoor je verzekerd bent wanneer je een scooter huurt in het buitenland.”

364 meldingen van mogelijke rabiësbesmettingen

Een ander opvallend cijfer deze zomer is het aantal meldingen van een mogelijke besmetting met rabiës. Maar liefst 379 reizigers namen contact op met Eurocross nadat zij mogelijk waren blootgesteld aan het virus dat hondsdolheid veroorzaakt. De meeste meldingen kwamen uit Indonesië en Thailand. Dat zijn 18 procent meer meldingen dan vorig jaar deze periode.



Een beet, krab of lik van een besmet dier kan voldoende zijn voor overdracht. Omdat rabiës zonder tijdige behandeling dodelijk kan zijn, is het belangrijk om na mogelijk contact met een besmet dier direct medische hulp te zoeken.

Meer medische hulpvragen

De cijfers van Eurocross laten zien dat het aantal hulpvragen deze zomer flink is toegenomen. Het aantal medische hulpvragen lag 11 procent hoger dan vorig jaar. Maag-darminfecties waren deze zomer de meest voorkomende medische hulpvraag, gevolgd door blindedarmontsteking. Ook breuken, fietsongevallen, hartinfarcten en beroertes kwamen regelmatig voor. Daarnaast waren er veel meldingen van flauwvallen, mogelijk mede door de warmte. Het aantal pech- en schademeldingen in het buitenland is met zo’n 5 procent gestegen.



Vooral in Zwitserland was de toename opvallend: daar nam het aantal hulpvragen met 39,5 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Ook in Maleisië (+39 procent) en Bosnië en Herzegovina (+36,8 procent) was een duidelijke stijging zichtbaar. In de Verenigde Arabische Emiraten (-35,7 procent), Tunesië (-35 procent) en Rusland (-33,3 procent) was juist sprake van een daling van het aantal hulpvragen ten opzichte van vorig jaar.

Eén op de achter reizigers onderverzekerd

Uit cijfers blijkt dat niet alle vakantiegangers voldoende verzekerd op reis gaan. Eén op de acht Nederlanders reist zonder dekking voor medische kosten in het buitenland. Dat kan bij ziekte of een ongeval leiden tot hoge onverwachte kosten.



“Een goede voorbereiding begint voordat de vakantie start,” aldus Eurocross. “Controleer daarom niet alleen je reisdocumenten en bagage, maar ook je verzekeringsdekking. Zeker wanneer je van plan bent om bijvoorbeeld een scooter te huren of andere activiteiten te ondernemen, is het belangrijk om vooraf te weten wat wel en niet verzekerd is.”

