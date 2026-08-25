Country-zangeres Dolly Parton op 80-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse country-artiest Dolly Parton is vandaag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie via social media bekendgemaakt.

Parton schreef veel muziek voor haarzelf maar ook voor andere artiesten. Drie van haar grootste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You.

Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis.