dinsdag, 25. augustus 2026 - 18:52 Update: 25-08-2026 22:27

Country-zangeres Dolly Parton op 80-jarige leeftijd overleden

Tennessee/VS

De Amerikaanse country-artiest Dolly Parton is vandaag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie via social media bekendgemaakt.

Parton schreef veel muziek voor haarzelf maar ook voor andere artiesten. Drie van haar grootste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You.

Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis.

 

 

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