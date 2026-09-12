Grote brand leegstaande boerderij in Borger

Een leegstaande boerderij met riet gedekt aan het Nuisveen in Borger is vrijdagavond door brand verwoest. Een naastgelegen sportschool liep ook gevaar. Een schuur naast de woning ging eerder op de avond al verloren door het vuur.

Explosies

Tijdens de brand waren diverse explosies te horen. Volgens onbevestigde berichten hebben medewerkers van de ambulancedienst post Borger het vuur ontdekt in de kap van de boerderij en belden 112.

Sportschool nat gehouden

Vlakbij de woning staat ook de sportschool van Daoud Rahimi. Door vliegvuur dreigde de brand over te slaan, maar de brandweer wist de sportschool te behouden door het gebouw nat te houden. Daoud Rahimi die in de sportschool nog druk bezig was met sporters heeft direct het gebouwd ontruimd.

Assistentie ander korpsen

Er werd al snel opgeschaald naar grote brand waarop brandweer Borger assistentie kreeg van brandweer Gieten, Schoonoord, Gasselternijveen, Ter Apel, Stadskanaal, Beilen en 2e Exloërmond. Om de watertankwagens te ontlasten werd er een groot watertransport aangelegd vanuit kanaal Buinen / Schoonoord. De dikke gele slang liep dwars door de nieuwbouw van Borger-West.

Burgemeester

Burgemeester Jan Seton van gemeente Borger / Odoorn kwam ook ter plaatse en liet zich bijpraten.