Rechter acht sluiting tweedehandswinkel in Aalsmeer voorlopig geoorloofd

Gideon Italiaander, exploitant van een tweedehandswinkel, verzette zich in een bestuursrechtelijk kort geding tegen de sluiting van zijn winkel in Aalsmeer voor drie maanden. De burgemeester van Aalsmeer legde de sluiting op nadat er bij een controle verboden goederen zijn aangetroffen. 'De voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester onder deze omstandigheden de winkel en magazijn mag sluiten voor drie maanden', zo meldt de rechtbank Amsterdam.

Wapens en munitie

In de winkel zijn goederen aangetroffen die vallen onder de Wet wapens en munitie, goederen die worden gebruikt voor (bedrijfsmatige)hennepteelt en vervalste merkartikelen. Volgens de ondernemer lagen die goederen in een afgesloten uitpak- of opslagruimte en niet in een voor publiek toegankelijke winkelruimte. Er is volgens hem geen sprake van handel in verboden goederen en een sluiting is buitenproportioneel.

Bevoegdheid van de burgemeester

Het sluiten van een winkel is een discretionaire bevoegdheid van de burgemeester. Dat betekent dat het aan de burgemeester is om de betrokken belangen af te wegen en de rechter terughoudend moet toetsen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om de winkel en het magazijn te sluiten. Er zijn verboden goederen aangetroffen en er zijn ook andere overtredingen geconstateerd, zoals overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. Dat maakt dat er een gegronde vrees is dat het openblijven van de winkel een ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde.

Herhaling voorkomen

Volgens de voorzieningenrechter is het niet aannemelijk dat er door de ondernemer wordt gehandeld in wapens en aan hennepteelt gerelateerde goederen. Dat deze spullen ongewenste bijvangst zijn in de opkoop van inboedels en opslagboxen acht zij plausibel. Dat maakt niet dat nu niet gesloten mag worden. Gelet op de veelheid aan overtredingen en het ontbreken van regels binnen het bedrijf over hoe om wordt gegaan met het aantreffen van verboden goederen is sluiting alsnog nodig om herhaling te voorkomen en het vertrouwen in de ondernemer te herstellen.

'Niet de eerste keer'

De burgemeester heeft in dit geval het belang van herstel van de openbare orde en het voorkomen van herhaling zwaarder mogen laten wegen dan het belang van de onderneming bij het openblijven van de winkel. Hij heeft daarbij ook mogen betrekken dat het niet de eerste keer is dat verboden goederen worden aangetroffen en eerdere bestuursrechtelijke maatregelen niet hebben gewerkt.

Evenredigheid

Volgens de voorzieningenrechter is de sluiting van drie maanden evenredig. De burgemeester en de ondernemer hebben een afspraak kunnen maken dat het sorteercentrum, van waaruit de vier vestigingen in Amsterdam worden bevoorraad, open mag blijven. Hierdoor is de zorg van de ondernemer dat zijn gehele bedrijfsvoering komt plat te liggen weggenomen. De gevolgen van de sluiting zijn daardoor ook minder groot.

De voorzieningenrechter heeft opgemerkt dat de ondernemer een heropeningsverzoek kan indienen indien hij orde op zaken stelt.

Voorlopige voorziening

Politici stellen wetten en regels democratisch vast. Dus ook de regels die gelden voor winkelsluitingen. In een bestuursrechtelijk kortgeding (voorlopige voorziening) beslist de voorzieningenrechter op korte termijn. De voorzieningenrechter kijkt of de burgemeester de wetten en regels die gelden voor sluitingen, goed heeft toegepast. Hij baseert zich op de stukken die de verzoeker en de burgemeester hebben ingediend, en op wat zij op de zitting hebben gezegd. Op basis daarvan neemt de voorzieningenrechter een beslissing.