Naar verwachting op Prinsjesdag geen regen

Dinsdag, tijdens Prinsjesdag, is het lange tijd droog en schijnt de zon. Met op veel plaatsen temperaturen van 22 tot 25 graden is het aangenaam om buiten wat te ondernemen en ook de ceremonie in Den Haag verloopt droog', dit meldt Weeronline zondag.

Wind

'Wel neemt de zuidwestenwind al in kracht toe. In het zuidoosten kan het 26, lokaal 27 graden worden, op de Waddeneilanden en langs de westkust is het iets minder warm. In de avond volgen vanuit het noordwesten buien', aldus Weeronline.

'Wisselvallige week'

Er staat opnieuw een wisselvallige week op het programma. Vrijwel elke dag komt het tot regen of enkele buien, maar er zijn ook genoeg droge momenten met zonneschijn. Eerst is het vrij warm met dinsdag lokaal 27 graden, maar vanaf woensdag zijn de temperaturen duidelijk lager en is het 17 tot 19 graden.

Vrij warm begin van de week

De eerste twee dagen van de week is het vrij warm voor half september. Het weerbeeld laat maandag veel wolken zien en in het zuiden en zuidwesten valt af en toe wat lichte regen en motregen. Het enigszins druilerige weer trekt in de middag noordwaarts en op meer plaatsen kan wat lichte regen of motregen vallen. Zo nu en dan schijnt ook even de zon en de temperatuur komt op ongeveer 22 graden uit.