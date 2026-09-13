Nederland verlaagt na oproep Europese Commissie vuldoel wintervoorraad gas

In maart 2026 heeft de Europese Commissie de lidstaten met gasopslagcapaciteit opgeroepen om het vuldoel voor de wintervoorraad met 10% te verlagen. Dit om te voorkomen dat de gasprijs op de groothandelsmarkt verder wordt opgedreven in een gespannen markt door de situatie in het Midden-Oosten.

Bijgesteld EU-vuldoel van 64 procent

Het kabinet geeft gehoor aan deze oproep. Daarmee krijgt Nederland een bijgesteld EU-vuldoel van 64%, ofwel afgerond 93 TWh. Het kabinet verwacht dit Europese doel tussen 1 oktober en 1 december te halen. Bij een gemiddelde winter is 93 TWh ruim voldoende. De afgelopen vijf winters is het gemiddeld gebruik uit de wintervoorraad zo’n 70 TWh. De Europese Commissie geeft aan dat deze verlaging verantwoord is voor de leveringszekerheid.

Winter

Voor de gasvraag in de winter wordt naast de gasopslagen gebruikgemaakt van gas uit binnenlandse gaswinning, vloeibaar gas (LNG) en import via pijpleidingen. In Nederland verbruiken we bovendien structureel zo’n kwart minder gas sinds het gascrisisjaar 2022. En bij een aanbodverstoring komen snel alternatieve aanvoerstromen tot stand. Bij het wegvallen van een groot deel van het Russische gas in 2022 als bij de sluiting van de Straat van Hormuz in 2026 is bovendien gebleken dat de markt zich snel aanpast. Met de LNG-importcapaciteit heeft Nederland ook meerdere routes.

Vulgraad verder verlaagd van 74 naar 64 procent

Het Europese vuldoel komt voort uit de EU- verordening gasleveringszekerheid en betreft een Europese verplichting op lidstaatniveau. De verordening verplicht alle lidstaten in beginsel tot een vulgraad van 90%. Op dit percentage maakt de verordening enkele uitzonderingen waardoor het percentage van Nederland op 74% uitkomt. Deze vulgraad is overeengekomen op basis van politieke afstemming in Europa tijdens de gascrisis in 2022. Nu heeft de Europese Commissie de lidstaten dus opgeroepen dit verder te verlagen.