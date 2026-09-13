Verdachte diefstal fatbike overleden tijdens aanhouding

Na een melding van diefstal van een fatbike, controleerden agenten een man op een fatbike op de Vaarnerkamp in Rotterdam. 'Hij kon geen ID laten zien en werd daarom aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Overleden

'Tijdens de aanhouding werd de man onwel en is gereanimeerd. Dit mocht niet meer baten. Het slachtoffer is een 51-jarige man uit Rotterdam', aldus de politie.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche is direct na het incident ingeschakeld en doet onderzoek. Dit is een standaardprocedure wanneer agenten betrokken zijn bij incidenten met ernstig letsel of dodelijke afloop. De Rijksrecherche is onderdeel van het Openbaar Ministerie en het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie. Als het onderzoek is afgerond, beoordeelt het OM of het optreden door de politie rechtmatig was.