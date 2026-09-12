Inzittende auto omgekomen na botsing tankstation in Hoorn, bestuurder aangehouden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een eenzijdig verkeersongeval een auto tegen een tankstation gebotst. 'Daarbij is één van de vier inzittenden om het leven gekomen en raakten twee andere inzittenden gewond', zo meldt de politie zaterdag.

Brand na botsing

De politie kreeg zaterdag 12 september 2026 om 02.00 uur een melding van het ongeval op Keern in Hoorn. In de auto zaten vier personen. Na de botsing ontstond er brand, maar deze kon snel worden geblust. Omstanders verleenden direct eerste hulp en belden de hulpdiensten.

Bestuurder aangehouden

De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. De identiteit van de vier inzittenden is nog niet vastgesteld. De politie kan daarom op dit moment geen verdere informatie geven over de slachtoffers. Op camerabeelden van het tankstation is te zien dat omstanders na het ongeval hebben gefilmd. De politie komt graag met hen in contact.