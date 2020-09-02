Opel toont veelzijdig bedrijfswagenaanbod op IAA Transportation 2026

Opel presenteert van 14 tot en met 20 september tijdens de IAA Transportation 2026 in Hannover een reeks voertuigen voor uiteenlopende professionele toepassingen.

Van een compacte, volledig elektrische stadsauto tot grote bestelwagens: op de gezamenlijke Stellantis Pro One-stand C41 in hal 13 toont Opel oplossingen voor vrijwel iedere inzet. Vier voertuigen staan centraal: de Movano Crew Cab, Vivaro Flatbed, Combo Tech en Rocks met Kargo Kit. Samen vertegenwoordigen zij de brede reikwijdte van het Opel-aanbod voor transport, detailhandel en professioneel gebruik.

Vier Opel-modellen, tal van toepassingsmogelijkheden

De Opel Movano vormt de basis voor een breed scala aan transport- en opbouwoplossingen. Hij combineert een royale laadruimte met een hoge mate van flexibiliteit. Afhankelijk van de uitvoering biedt deze laadkampioen binnen Opels bedrijfswagenprogramma een laadvolume tot 17 m3 en een laadvermogen tot 2 ton. Dankzij de Crew Cab biedt de Movano plaats aan teams van maximaal zeven personen. Daarmee is hij bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij zowel mensen als materialen moeten worden vervoerd, bijvoorbeeld naar een bouwplaats.