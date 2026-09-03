Pand Overasselt voor de duur van één jaar gesloten en camera's geplaatst

Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Heumen heeft besloten het pand aan de Ewijkseweg in Overasselt met onmiddellijke ingang voor de duur van één jaar te sluiten. Dit meldt de gemeente Heumen vandaag.

Pand afgesloten en verzegeld

De sluiting wordt op dit moment geëffectueerd. Tot gisteren vond er in het pand en op het perceel nog volop onderzoek plaats door de politie. Na afronding van de onderzoekswerkzaamheden is het pand en het perceel afgesloten en verzegeld.

Noodbevel voor één van de bewoners en plaatsing camera's

Bovendien geldt er sinds gisteren een noodbevel jegens een van de bewoners van het betreffende adres, waarmee het voor die persoon op last van de burgemeester verboden is zich op het grondgebied van de gemeente Heumen te bevinden. Dit noodbevel geldt in beginsel voor de duur van twee weken. Daarnaast worden op de meest korte termijn camera's geplaatst op de Ewijkseweg.

'Zoveel mogelijk rust terugbrengen'

Burgemeester Minses: "Met deze maatregelen probeer ik zoveel mogelijk de rust terug te brengen en de openbare orde te herstellen. Ik begrijp uiteraard dat dit niet meteen het gevoel van veiligheid terug zal laten keren, maar ik hoop dat de maatregelen hier wel een bijdrage aan leveren. Onze gemeenschap is getroffen door extreem geweld, waar we niet om hebben gevraagd. We zullen als gemeenschap tijd nodig hebben om dit te verwerken."

'Meld verdachte zaken'

'De oproep om verdachte zaken te blijven melden bij de politie blijft onverkort van kracht', aldus de gemeente.

