Dode bij schietincident Overasselt, twee agenten gewond

Bij een schietincident in Overasselt is afgelopen nacht een dode gevallen. De politie kreeg midden in de nacht een melding van de situatie. Er werd een persoon aangetroffen die ter plaatse is overleden. Er zijn ook twee politieagenten gewond geraakt. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

11.25 uur: Burgemeester Minses (Heumen) heeft een eerste reactie gegeven op de gebeurtenissen in Overasselt. Zijn verklaring kunt u hier lezen.

Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Heumen heeft met afschuw kennisgenomen van het excessieve geweld in Overasselt van afgelopen nacht, waarbij een persoon om het leven is gekomen en twee politieagenten gewond zijn geraakt.

Burgemeester Minses: “Allereerst gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de politieagenten die gewond zijn geraakt. Ik leef ook nadrukkelijk mee met de omwonenden die vannacht zijn opgeschrikt door dit nachtelijke geweld. Ik ben diep geschokt. Wat er vannacht gebeurd is in Overasselt is volstrekt onacceptabel en gaat alle perken te buiten.”

De burgemeester staat in nauw contact met politie en justitie en beraadt zich op passende maatregelen om de openbare orde te herstellen en te waarborgen: “Mijn zorg gaat vooral uit naar de omwonenden. Het kan niet zo zijn dat zij in hun directe woonomgeving onacceptabel gevaar lopen. Een omgeving waar ze zich veilig moeten kunnen voelen. Ik zal alles doen wat binnen mijn vermogen ligt om de openbare orde te herstellen.”

11:15 uur: De agenten die vannacht gewond zijn geraakt verkeren gelukkig buiten levensgevaar. Vanzelfsprekend is er oog voor de impact van dit incident op politiemensen en andere hulpverleners. Dit geldt eveneens voor getuigen en bewoners van het dorp.

11:05 uur: De woning waarbij het incident zich vannacht in beginsel afspeelde werd vorig jaar beschoten. Vanzelfsprekend nemen we dit mee in het huidige onderzoek.

10:35 uur: De inititiele meldingen kwamen rond 04.00 uur vannacht binnen als verdachte situatie. Inmiddels zijn er een groot aantal aanhoudingen verricht in en rond Overasselt. Voor exacte aantallen is het te vroeg.

09:45 uur: Het onderzoek is in volle gang, in en rond Overasselt. Een gedeelte van de Ewijkseweg in Overasselt is afgezet, evenals het gebied daarachter, rondom het maïsveld. Het arrestatieteam heeft zojuist waarschuwingsschoten gelost. Er zijn wederom aanhoudingen verricht. Buiten het afgezette gebied kunnen mensen zich vrij bewegen.

07:10 uur: De politie heeft vannacht meerdere aanhoudingen verricht. In en rond Overasselt wordt op dit moment volop onderzoek gedaan. Er zijn twee PD-units ingezet. Op dit moment kan er nog niet veel meer verteld worden over wat er precies is voorgevallen. Hebt u informatie over deze zaak en dit nog niet met de politie gedeeld? Bel dan 0900-8844 om uw tips door te geven.

05:40 uur: Bij het schietincident in Overasselt is een persoon ter plaatse aan verwondingen overleden. Daarnaast raakten twee andere personen gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om twee agenten die ter plaatse kwamen vanwege een melding. Inmiddels zijn meerdere aanhoudingen verricht. Daarnaast doen we op meerdere locaties in Overasselt onderzoek om sporen veilig te stellen.

05:15 uur: Bij een melding in Overasselt is geschoten. Hierbij zijn personen gewond geraakt. We zijn met veel hulpdiensten ter plaatse en doen volop onderzoek.