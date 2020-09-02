Politie verricht ruim 30 aanhoudingen na dodelijk schietincident in Overasselt

Na het schietincident in Overasselt in de nacht van zondag op maandag waarbij een slachtoffer om het leven is gekomen heeft de politie een groot aantal aanhoudingen verricht. Dit meldt de politie dinsdag.

Op agenten geschoten

De politie kreeg rond 04.00 uur een melding van een verdachte situatie bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt. Toen de politie bij de woning kwam werd er direct geschoten. Eén persoon is overleden en twee politieagenten zijn gewond

geraakt.

TGO opgestart

De politie is een Team Grootschalig Opsporing (TGO) gestart. Het onderzoek is in volle gang. Bij de woning zou een grote groep personen gezien zijn met bivakmutsen. 'De beelden die daarvan rondgaan in de media zijn ook bij ons bekend en worden meegenomen in het onderzoek. Toen de eerste politie-eenheid ter plaatse kwam aan de Ewijkseweg werd er direct op hen geschoten. De politie trof een zwaargewonde man aan. Helaas mocht medische hulp niet meer baten en is het slachtoffer overleden. Het gaat om een 51-jarige man uit Wijchen', aldus de politie.

Twee politieagenten gewond

Daarnaast zijn twee politieagenten gewond geraakt. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis en verkeren gelukkig buiten levensgevaar. Collega’s hebben, ondanks de gevaarsetting, direct eerste hulp verleend aan deze collega’s. Een incident als deze heeft enorme impact op alle betrokkenen. We hebben oog voor de impact van dit incident op politiemensen en andere hulpverleners. Dit geldt eveneens voor getuigen en buurtbewoners.

'Onbeschrijfelijk'

Plaatsvervangend politiechef Jolanda Aalbers: “Het is onbeschrijfelijk wat er vannacht heeft plaatsgevonden in Overasselt. Voor collega’s is dit echt een heel intens incident. Er zijn collega’s gewond geraakt en zij zijn door andere collega’s in veiligheid gebracht met gevaar voor eigen leven. Het is echt een heldendaad geweest. We zijn dankbaar dat de gewonde collega’s buiten levensgevaar zijn en wensen hen en hun naasten heel veel sterkte. Daarnaast ben ik ook trots op de wijze waarop wij als politie met elkaar hebben samengewerkt en daardoor ook zo snel aanhoudingen hebben kunnen plegen. We hebben natuurlijk aandacht voor het onderzoek op dit moment, maar bovenaan staat de zorg voor elkaar!”

Aanhoudingen

Tot nu toe zijn er 34 aanhoudingen verricht. Zij zijn op meerdere locaties in de wijde omgeving van Overasselt aangehouden. Daarvoor zijn meerdere specialistische eenheden ingezet, waaronder arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat zij uitsluitend contact mogen hebben met hun advocaat. Zij moeten allemaal verhoord worden. Dat zal enige tijd in beslag nemen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Meerdere acties in Overasselt en daarbuiten

Op meerdere locaties in het land, binnen en buiten Overasselt, zijn dinsdag politieacties geweest waarbij verdachten zijn aangehouden. Zo vond er onder andere een politieactie plaats op de A73, net over de provinciegrens in Limburg, op de A76 ter hoogte van Maastricht, in een maïsveld nabij de Ewijkseweg in Overasselt en op het Stationsplein in Nijmegen. Bij deze acties zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Ook zijn er, in de omgeving van Overasselt, diverse voertuigen gecontroleerd.

Voor inwoners en bezoekers van het gebied

De politie heeft de afgelopen uren een grote zoekslag gemaakt in het gebied tussen Overasselt en Nederasselt. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat er zich nog verdachten in het gebied bevinden. Dinsdg, bij daglicht, vindt in de omgeving aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Vannacht is er verscherpt toezicht en extra surveillance in het gebied.

Concreet betekent dit dat de oproep om binnen te blijven vervalt.

De oproep om bij het zien van een verdachte situatie direct 112 te bellen, blijft van kracht. Ook bij het aantreffen van voorwerpen of verdachte personen vragen wij om direct 112 te bellen en niet zelf actie te ondernemen.

Onderzoek in volle gang

Een grote groep rechercheurs houdt zich bezig met het onderzoek naar het schietincident. Zo wordt onderzocht waarom het schietincident plaatsvond en wat de precieze rollen van de verdachten waren. Daarvoor komen we graag in contact met mensen die camerabeelden of informatie hebben over het incident.

Dinsdag heeft de politie de hele dag onderzoek gedaan op verschillende locaties. Daarbij zijn onder andere sporen veiliggesteld en is een eerste buurtonderzoek uitgevoerd. Ook zijn er meerdere wapens, gegevensdragers en voertuigen in beslag genomen.

De woning waarbij het incident zich vannacht in beginsel afspeelde werd vorig jaar beschoten. Dit wordt meegenomen in het huidige onderzoek.

Melden

We komen heel graag in contact met mensen die over informatie of beeldmateriaal beschikken. Weet je meer? Meld dit dan. Dat kan eenvoudig via 0900-8844 of volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en zet een tip pas door als niets terug te herleiden is naar jou als melder. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan van belang zijn voor het onderzoek.