Politie: Onderzoek Overasselt gaat onverminderd door

De politie doet nog altijd onderzoek in en rond Overasselt na het schietincident van dinsdagochtend. Dit meldt de politie zojuist.

'Grote indruk'

Bij het schietincident kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakten twee politieagenten gewond. De gebeurtenissen van dinsdag hebben grote indruk gemaakt op inwoners van Overasselt, betrokkenen, politiemensen en andere hulpverleners.

ME gebied uitgekamd

Sinds dinsdagavond was er Mobiele Eenheid (ME) aanwezig in en rond Overasselt. Ze hebben het gebied nogmaals uitgekamd op zoek naar eventueel achtergebleven bewijsmateriaal. Ook werd er een woning aan de Ewijkseweg doorzocht, vond er sporenonderzoek plaats en zijn er getuigen gehoord.

Zoektocht ME afgerond

Inmiddels is de zoektocht van de ME in het gebied afgerond. Ook de komende dagen zullen er nog onderzoekshandelingen verricht worden in het gebied. Daarnaast blijft de oproep van kracht om alert te blijven bij het aantreffen van verdachte voorwerpen of het zien van verdachte situaties. Bel hiervoor altijd 112. Dat geldt niet alleen voor het doorzochte gebied in Overasselt, maar ook daarbuiten.

Meerdere wapens aangetroffen in zoektocht

'Woensdag zijn er meerdere wapens aangetroffen. Niet alleen in het onderzochte gebied, maar bijvoorbeeld ook dankzij de melding van een alerte burger in Wijchen. Alle aangetroffen spullen worden onderzocht om te achterhalen of zij een link hebben met het schietincident. Ondanks het grootschalige en uitgebreide onderzoek tot nu toe, valt er niet uit te sluiten dat er op plekken elders nog voorwerpen of belangrijke sporen zijn achtergelaten waar we nog geen zicht op hebben', aldus de politie.

Onderzoek in woning Overasselt afgerond

Naast het onderzoek in het gebied rond Overasselt is ook het onderzoek in de woning aan de Ewijkseweg afgerond. De bevindingen hiervan worden meegenomen door het onderzoeksteam. Hier kunnen we op dit moment inhoudelijk nog niet meer over delen. De gemeente Heumen waar Overasselt onder valt heeft donderdagochtend het bericht gedeeld dat de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar wordt gesloten.

Team Grootschalige Opsporing: 35e verdachte aangehouden

Waar dinsdag 34 verdachten konden worden aangehouden, kwam daar in de nacht van dinsdag op woensdag een 35e verdachte bij. Per verdachte wordt beoordeeld welke verdenking er bestaat en of men op termijn zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig onder regie van een Team Grootschalige Opsporing (TGO) en het Openbaar Ministerie (OM). De aanhoudingen vonden binnen en buiten Overasselt plaats.

Onderzoek naar achtergrond

Naast het horen van verdachten en getuigen vindt er onderzoek plaats naar de achtergrond van het incident en de aanleiding daarvan. Sinds woensdag circuleren er beelden online, waarbij gewapende mannen verschillende uitlatingen doen. Ook dit neemt de politie mee in het onderzoek.

'Diepe indruk'

De politie kan zich voorstellen dat de afgelopen twee dagen diepe indruk hebben gemaakt op betrokkenen, bewoners en hulpverleners. Hier is volop aandacht voor, waar nodig in samenwerking met partners. Het advies van de politie blijft staan: bel 112 bij verdachte voorwerpen, situaties of personen. Het opsporingsonderzoek, onder leiding van het OM, heeft hoge prioriteit.