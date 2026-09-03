Bijna 5.000 nieuwe studentenwoningen gerealiseerd in 2025

In het afgelopen jaar 2025 zijn er bijna 5.000 nieuwe woonplekken voor mbo-, hbo-, en wo-studenten zijn gerealiseerd. Dit blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LMS) 2026.

Nog 20.200 studentenwoningen tekort

Mede hierdoor is het huisvestingstekort gedaald naar ongeveer 20.200 studentenwoningen. Dat schrijft minister Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer, mede namens minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wachtlijst

Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan: “Te veel jonge mensen staan vandaag nog op een wachtlijst. Hun levens staan op pauze. Samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en huisvesters werk ik met man en macht aan woningen. Dat gaat niet alleen over getallen, maar over studenten het gevoel teruggeven dat zij weer vooruit kunnen.”

'Bouwopgave ligt op koers'

De verwachting is dat het tekort de komende jaren verder wordt ingelopen. Tot en met 2034 hebben de 19 studiesteden definitieve bouwplannen gereed voor ruim 17.100 extra studentenwoningen. Naast deze plannen hebben gemeenten ook nog eens ruim 17.900 voorlopige plannen. Daarmee ligt de bouwopgave uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030 op koers.

Verder versnellen

De realisatie ligt weliswaar op koers, maar daarmee zijn we er nog niet. Minister Boekholt O’Sullivan wil het tekort verder en sneller terugbrengen. Via de Woondealafspraken worden daarom per regio afspraken gemaakt. Zo wordt de opgave voor studenten in 35 regio’s vastgelegd en gemonitord. Universiteiten krijgen daarnaast meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden om studenten te huisvesten, bijvoorbeeld op campussen.

Niet zelfstandige studentenkamers met gedeelde voorzieningen

Via de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) heeft de minister bovendien € 49 miljoen (2025) en € 20 miljoen (2026) beschikbaar gesteld voor de versnelde realisatie van met name onzelfstandige studentenkamers met gedeelde voorzieningen. Naast deze inzet voor nieuwbouw wil Boekholt-O’Sullivan ook dat woonruimtes beter benut worden voor studentenhuisvesting. De minister moedigt woningdelen aan en heeft een wetswijziging om hospitaverhuur aantrekkelijker te maken naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel is om de wet per 2027 in te laten gaan.

Particuliere verhuurders

Met wijzigingen aan het woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt het bovendien voor particuliere verhuurders rendabeler om zelfstandige woonruimte te verhuren. Doel is dat de wijzigingen per 2027 ingaan. Daarnaast moeten particuliere verhuurders weer tijdelijke huurcontracten aan studenten kunnen aanbieden. De minister werkt hiervoor een wetsvoorstel uit. Het kabinet kijkt binnen de Taskforce Versnelling Woningbouw naar verdere maatregelen om het investeringsklimaat voor verhuurders van studentenwoningen te verbeteren.

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting

In het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting is in 2022 afgesproken om 60.000 extra studentenwoningen te realiseren in de periode tot 2030. Sinds de start van het actieplan in 2022 zijn jaarlijks ongeveer 5.000 woningen gerealiseerd, zowel kamers als zelfstandige woningen zoals studio’s. Via de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting wordt jaarlijks gemeten welke resultaten zijn behaald en welke stappen nog nodig zijn om de doelen van het actieplan te halen. De lichte afname van het tekort in 2025 komt door de nieuwbouw, een daling van het aantal studenten in het mbo, hbo en wo, een kleinere groep studenten met de wens om uitwonend te worden en een afname van het aantal internationale studenten.