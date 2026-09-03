donderdag, 3. september 2026 - 16:12 Update: 03-09-2026 16:14
Aanhouding minderjarige voor plaatsen explosief bij woning
Foto: Politie
Hillegom
In de vroege ochtend van woensdag 2 september is er een mogelijk explosief bij een voordeur van een woning geplaatst aan de Lukas Schoonderbeekstraat in Hillegom. De politie heeft een minderjarige jongen uit Assendelft aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij het incident.
Camerabeelden tonen aan dat meerdere personen het mogelijk explosieve voorwerp voor de deur hebben gezet, waarna ze wegrenden. Op woensdagavond is een verdachte aangehouden, een minderjarige jongen uit Assendelft.
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Provincie
Blik op 112