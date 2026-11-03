'Electriciteitskostenenvelop' kabinet helpt industrie met hoge elektriciteitskosten

Het kabinet stelt volgend jaar € 150 miljoen beschikbaar voor de industrie om de hoge elektriciteitskosten te helpen compenseren. Vanaf 2028 is er € 345 miljoen beschikbaar en vanaf 2029 is er € 495 miljoen per jaar beschikbaar tot 2035. 'Deze ‘elektriciteitskostenenvelop’ is aangekondigd in het coalitieakkoord en zou in 2028 in gaan. Dit is nu naar voren gehaald voor 2027 en de € 150 miljoen voor 2027 is aanvullend', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dinsdag.

'Ontvangen bedrag voor minstens helft Investeren in verduurzamen'

Voorwaarde om aanspraak te maken voor deze compensatie is dat minstens de helft van het ontvangen bedrag geïnvesteerd moet worden in verduurzaming. Denk aan energiebesparing, elektrificatie, duurzame stroomopwekking, elektrolyse of flexibeler stroomgebruik. Komend voorjaar neemt het kabinet een besluit over de besteding van de middelen vanaf 2028.

'Electriciteitsenvelop'

Minister Van Veldhoven, Klimaat en Groene Groei: “Lagere elektriciteitskosten zijn een prioriteit voor dit kabinet. Ze maken investeren in duurzame productie in Nederland aantrekkelijker en versterken ons concurrentievermogen. Met de elektriciteitsenvelop en de compensatie voor indirecte kosten uit het EU ETS komt er uiteindelijk € 1 miljard per jaar beschikbaar.”

'Urgente stap'

Staatssecretaris De Bat, Klimaat en Groene Groei: “Dit is een belangrijke invulling van afspraken uit het regeerakkoord en een urgente stap als we kijken naar de positie van onze energie-intensieve bedrijven. Bedrijven trekken weg, komen in de knel, stellen hun ambities bij, of hebben onvoldoende slagkracht voor verduurzaming. Dat willen we voorkomen. Met deze maatregelen ontstaat een win-win voor sectoren en de samenleving: we houden de verduurzaming in beweging en zorgen dat onze bedrijven langetermijnwaarde toevoegen voor een diverse en gebalanceerde Nederlandse economie.”

Subsidie aan TenneT

Het kabinet heeft onderzocht hoe het de elektriciteitskosten van de industrie kan verlagen, via de nettarieven, de stroomprijs en de belastingen. Bij de nettarieven kan een subsidie aan TenneT voor het net op zee de tarieven voor iedereen verlagen, maar daar profiteert de industrie slechts beperkt van. Het gericht laten neerslaan van die voordelen bij de industrie past volgens juridisch advies niet binnen de Energiewet en zou ook de goedkeuring van de Europese Commissie vragen. De meest doelmatige route is directe compensatie van netkosten, maar de Europese staatssteunkaders staan dat nu niet toe, dus zet het kabinet in Brussel in op aanpassing ervan, waarbij de uitkomst onzeker is en dit in 2027 in elk geval niet haalbaar is.

Clean Industrial Deal

Het kabinet vindt het verstandigst om in 2027 steun open te stellen via het Europese CISAF-kader van de Clean Industrial Deal. Daarmee kan het geld het best worden ingezet. De regeling wordt nu uitgewerkt, zodat bedrijven er volgend jaar daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. Ondertussen praat het kabinet met Brussel verder over een blijvende oplossing, bijvoorbeeld door de Europese staatssteunregels aan te passen.