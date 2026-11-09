Minister benoemt nog eens 5 nieuwe locaties voor versneld bouwen 25.000 huizen

Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft nog eens 5 locaties aangewezen waar met hulp van het Rijk de bouw van in totaal zo’n 25.000 woningen versneld gaat worden. 'Het gaat om locaties in de gemeenten Assen, Best, Middelburg/Vlissingen/Veere, Roosendaal en Zuidplas waar in totaal ruim 50.000 woningzoekenden een huis kunnen vinden', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maandag.

Totaal 31 bouwlocaties goed voor nog 400.000 woningen

Het aantal nationaal grootschalige woningbouwlocaties komt hiermee op 31 locaties, één meer dan afgesproken in het coalitieakkoord. Voor Drenthe en Zeeland zijn het de eerste nationaal grootschalige woningbouwlocaties. Alle provincies hebben nu minimaal één locatie. Op deze 31 locaties komen in totaal ruim 400.000 woningen die tot en met 2040 versneld gebouwd gaan worden.

'Te veel mensen zijn op zoek naar woonruimte'

Minister Boekholt-O’Sullivan: “Te veel mensen zijn op zoek naar woonruimte. Daarom moeten we op volle toeren bouwen en plannen sneller uitvoeren. Op deze 5 locaties hebben gemeenten goede plannen om snel uit de startblokken te komen. Het kabinet gaat daarbij helpen. Tienduizenden mensen kunnen in deze nieuwe wijken een thuis vinden.”

'De nationaal grootschalige woningbouwlocaties zijn een belangrijk onderdeel van het Actieplan versnelling woningbouw om meer, sneller en beter woningen te bouwen. Op deze 31 locaties helpt het Rijk gemeenten om de woningbouw te versnellen, onder meer door belemmeringen weg te nemen en gemeenten onder meer financieel te ondersteunen', aldus het ministerie.

3.500 tot 6.000 woningen per locatie

In Assen komen in Kloosterveen, Stadskwartier en Zuidoost circa 5000 tot 6000 woningen. In Stadskwartier verandert een verouderd bedrijventerrein in een levendige woonwijk en in Kloosterveen wordt de nieuwbouwwijk verder uitgebreid. In de stationsomgeving en noordwestkant van Best gaat het om zo’n 3500 huizen. Rond het station komen de meeste woningen vanwege de nabijheid van voorzieningen, werkgelegenheid en openbaar vervoer.

In het Zeeuwse Walcheren komen in en rond Middelburg, Vlissingen en Veere ongeveer 5000 tot 6000 woningen. Middelburg breidt in noordoostelijke richting uit en ook tussen Middelburg en Vlissingen komen woningen. Vlissingen bouwt vooral binnen de bestaande stad.

In Roosendaal komen in de spoorzone 5000 tot 6000 woningen. Op voormalig bedrijfsterreinen vlakbij het station komen woningen, voorzieningen en bedrijven. In Cortelande in het Zuid-Hollandse Zuidplas komt een heel nieuw dorp met tot 2040 ongeveer 6000 woningen.

Nota Ruimte

De 31 nationaal grootschalige woningbouwlocaties voor de periode tot en met 2040 staan in de Nota Ruimte die het kabinet later deze maand presenteert. Hierin staat de visie op de ruimtelijke inrichting van Nederland voor de komende decennia. Bij de selectie van deze laatste 5 grootschalige woningbouwlocaties is rekening gehouden met zaken als werkgelegenheid, ruimte op het stroomnet en spreiding over het land. Op deze locaties is geen extra geld vanuit het Rijk nodig voor bereikbaarheid.

De 31 locaties zijn samen goed voor ruim 40% van het totaal aantal woningen dat de komende jaren nodig is. Samen met de overige 60%, van kleinschaliger locaties tot transformaties en een straatje erbij aan de rand van een dorp of stad, zijn er genoeg woningbouwplannen om 100.000 woningen per jaar te bouwen. Inzet is om voor deze plannen zo snel mogelijk vergunningen te verlenen om te starten met de bouw.

