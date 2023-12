NZa moet nieuw kostenonderzoek doen naar huisartsentarieven

Kosten in 2015

'De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de huisartsentarieven voor 2023 en 2024 gebaseerd op een onderzoek naar de kosten in 2015', zo meldt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) donderdag.

Kosten personeel en huisvesting meer gestegen dan indexatie

'De NZa heeft die tarieven daarna ieder jaar geïndexeerd. De huisartsen wijzen op de ontwikkelingen die na 2015 hebben plaatsgevonden in de huisartsensector waardoor de kosten voor met name personeel en huisvesting gestegen zijn. De tarieven zijn daardoor niet meer kostendekkend volgens de huisartsen', aldus het CBb.

Nieuw kostenonderzoek

Het CBb oordeelt dat de NZa, gelet op de ontwikkelingen in de sector en de signalen die de huisartsen hebben afgegeven over hogere kosten, de tarieven niet meer had mogen baseren op het kostenonderzoek over het jaar 2015. De NZa had bij de vaststelling van de tarieven voor 2023 en 2024 moeten onderzoeken of de tarieven nog kostendekkend zijn. De NZa moet nu dus een nieuw kostenonderzoek doen of de tarieven voor 2023 en 2024 op een andere manier herijken. Dat geldt in elk geval voor de kostenposten huisvesting en personeel.