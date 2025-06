Arrestant uit cellencomplex Arnhem met spoed naar ziekenhuis

Arnhem

Afgelopen zondag, 8 juni, is een arrestant in het cellencomplex van het politiebureau in de Beekstraat in Arnhem onwel geworden. Ter plaatse is reanimatie opgestart, waarna de man met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De man heeft naar alle waarschijnlijkheid in zijn cel medicatie uitgereikt gekregen die niet voor hem bedoeld was