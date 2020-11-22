Politie zoekt getuigen persoon te water aan het Zieken in Den Haag

In de nacht van vrijdag 21 november op zaterdag 22 november is een 20-jarige Hagenaar uit het water gehaald aan het Zieken in Den Haag. 'Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd', zo meldt de politie zaterdag.

Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Ook komt de politie graag in contact met de persoon die de melding heeft gedaan.

Hulpdiensten

Rond 05:10 uur kwam er een melding binnen van een persoon te water aan het Zieken, ter hoogte van de Pletterijkade. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan en hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd.

Melder gezocht

Een voorbijganger ziet de persoon in het water liggen. Hij heeft zelf geen mobiele telefoon en leent daarom een telefoon van een andere voorbijganger om de politie te bellen. De politie komt graag in contact met degene die de melding heeft gedaan. Ben jij, of ken jij, degene die contact heeft opgenomen met de politie? Meld je dan bij de politie via 0900-8844.