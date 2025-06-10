Prinses Amalia valt van paard en breekt arm

Bij een val van haar paard is dinsdag prinses Amalia gewond geraakt. Dit maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

Door de val heeft de prinses van Oranje haar bovenarm gebroken en zal hieraan moeten worden geopereerd. De operatie zal plaatsingen in het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

De RVD laat weten dat het nog niet duidelijk is of de breuk gevolgen heeft voor de officiële verplichtingen van de prinses.